Luis Suárez: "Jamás le diría que no a la selección si me necesita y más próximo a un Mundial"

Luis Suárez, delantero uruguayo.

Luis Suárez habló habló en rueda de prensa este miércoles en Miami y allí aclaró lo que dijo en la filmación de un documental sobre su posibilidad de volver a la selección uruguaya, si lo convocaran para ir al Mundial que comienza el 11 de junio.

“Yo lo que dije es que a la selección nunca se le puede decir que no”, respondió el máximo goleador de la Celeste en su historia, y agregó: “Jamás le diría que no a la selección”.

Luego recordó que él mismo decidió retirarse de la selección, y allí reconoció que estuvo mal cuando cuestionó públicamente a Marcelo Bielsa y habló del mal ambiente que generaba el DT argentino.

“En su momento di un paso al costado, porque veía que tenía que darle paso a los jóvenes y obviamente que después dije algunas cosas que no tenía que haberlas dicho, obviamente que no era el momento justo, pero ya me disculpé con los que me tenía que disculpar, en su momento, ya me disculpé, y ahora lo que toca es seguir trabajando, y como dije, jamás le diría que no a la selección si me necesita y más próximo a un Mundial”, respondió.

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