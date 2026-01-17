RECIBÍ EL NEWSLETTER
HUBO MÁS DE 600.000 EGRESOS

Ingresaron más de 650.000 personas a Uruguay desde que comenzó la temporada, según datos de Migración

Por nacionalidades, fueron: 303.217 argentinos, 203.368 uruguayos, 61.297 brasileños, 13.765 estadounidenses y 11.867 paraguayos, según los datos proporcionados por el Ministerio del Interior.

Migración informó este sábado que 654.169 personas ingresaron a Uruguay en lo que va de la temporada, desde el 20 de diciembre de 2025 hasta el 15 de enero de 2026.

Por nacionalidades, fueron: 303.217 argentinos, 203.368 uruguayos, 61.297 brasileños, 13.765 estadounidenses y 11.867 paraguayos, según los datos proporcionados por el Ministerio del Interior.

El punto de control donde se registró la mayor parte de los ingresos fue Colonia, con 129.254 personas, seguido de Paysandú con 123.538, Fray Bentos con 118.135, el Aeropuerto Internacional de Carrasco con 86.352 y Salto con 55.116 ingresos. Asimismo, se registraron 42.592 ingresos por el Puerto de Montevideo, 25.266 por Chuy, 22.376 por Rivera, 20.007 por Río Branco y 19.375 por Maldonado, entre otros puntos de control.

En tanto, hubo 601.920 egresos. Colonia fue el principal punto de egreso con 109.758 salidas, Paysandú con 97.178, Aeropuerto Internacional de Carrasco con 95.166, Fray Bentos con 86.027 y Salto con 49.686. Además, se registraron 44.002 salidas por Rivera, 41.526 por el Puerto de Montevideo, 25.838 por Río Branco, 19.588 por Chuy y 17.203 por Maldonado, entre otros pasos fronterizos.

