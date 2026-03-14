El pronóstico de Nubel Cisneros para los próximos tres días.
Fin de semana para disfrutar al aire libre con temperaturas elevadas; las máximas alcanzarán los 37ºC
Este es el pronóstico de Nubel Cisneros para los próximos tres días para todo el país.
Este sábado, tendremos una jornada muy disfrutable para actividades al aire libre con temperaturas elevadas y sensaciones térmicas superiores.
Temperaturas:
Días cálidos a calurosos y noches frescas: el pronóstico de Nubel Cisneros para el arranque de la semana
Norte: Mínima 18ºC | Máxima 35ºC.
Sur: Mínima 16ºC | Máxima 32ºC.
Este: Mínima 16ºC | Máxima 32ºC.
Oeste: Mínima 16ºC | Máxima 34ºC.
Área metropolitana: Mínima 20ºC | Máxima 29ºC.
El domingo, tendremos un comienzo de jornada fresca a templada con nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado, permaneciendo templada la noche.
Temperaturas:
Norte: Mínima 18ºC | Máxima 37ºC.
Sur: Mínima 18ºC | Máxima 33ºC.
Este: Mínima 16ºC | Máxima 32ºC.
Oeste: Mínima 18ºC | Máxima 36ºC.
Área metropolitana: Mínima 20ºC | Máxima 30ºC.
El lunes, la mañana estará templada a cálida nuevamente con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas sureste y este. La tarde seguirá con tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas agradables en la noche.
Temperaturas:
Norte: Mínima 20ºC | Máxima 39ºC.
Sur: Mínima 20ºC | Máxima 37ºC.
Este: Mínima 18ºC | Máxima 36ºC.
Oeste: Mínima 22ºC | Máxima 39ºC.
Área metropolitana: Mínima 23ºC | Máxima 33ºC.
