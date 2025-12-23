RECIBÍ EL NEWSLETTER
DATOS DE MIGRACIÓN

Ingresaron 63.776 personas a Uruguay en el fin de semana previo a Nochebuena y Navidad

Fueron 25.765 argentinos, 24.888 uruguayos, 5.185 brasileros, 1.641 estadounidenses y 656 paraguayos. El principal punto de ingreso fue Colonia. Del viernes 19 al domingo 21, salieron del país 56.225 personas.

gente-llegada-puerto-colonia-semana-turismo-20253.jpg

El Ministerio del Interior informó este martes que durante el fin de semana previo a Nochebuena y Navidad ingresaron a Uruguay 63.776 personas: 25.765 argentinos, 24.888 uruguayos, 5.185 brasileros, 1.641 estadounidenses y 656 paraguayos.

Los datos son de la Dirección Nacional de Migración y corresponden al período del viernes 19 y el domingo 21 de diciembre.

Colonia, con 13.540 personas, fue el punto de control que registró un mayor ingreso, seguido de Paysandú con 12.982, Fray Bentos con 10.516, Aeropuerto Internacional de Carrasco con 9.828 y Salto con 5.955 ingresos. Además, hubo 3.606 ingresos por el Puerto de Montevideo, 2.033 por Chuy, 1.561 por Rivera, 1.540 por Punta del Este y 2.215 por otros puntos de control.

En el mismo período, hubo 56.225 egresos del país. En este caso, Paysandú fue el punto de control donde se registró el mayor flujo de personas con 12.981, seguido por Colonia 9.838, Fray Bentos 8.960, Aeropuerto Internacional de Carrasco 8.745, Salto 5.458 y Puerto de Montevideo 3.900. Asimismo, en Rivera se registraron 1.907 salidas, Chuy 1.505, Río Branco 1.094 y por otros puntos de control 1.837, según los datos aportados por Interior.

