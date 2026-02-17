RECIBÍ EL NEWSLETTER
Uruguayos en Gran Hermano: ocho participantes desde 2012 y dos ganadores en 2024 y 2025

Los primeros en participar fueron Florencia Alba, Clarisa Abreu y Fabricio y Leonardo Chaves. Luego, fue el turno de Bautista Mascia y Rosina Beltrán. Y, por último, Tato Algorta y Selva Pérez.

tato-ganador-gran-hermano

Este año, Canal 10 realiza una gran apuesta, en sus 70 años, hará una producción como nunca antes se realizó en Uruguay, con el formato de juego y reality Gran Hermano.

En Gran Hermano, los participantes entran dispuestos a vivir una experiencia única: convivir sin contacto con el exterior, enfrentar desafíos, crear alianzas y superar conflictos, mientras millones de personas siguen cada uno de sus pasos.

La versión argentina del programa creado en Países Bajos, se emitió por primera vez en 2001. Hubo que esperar recién a la séptima edición para que los uruguayos participaran en el juego.

Ocho uruguayos han participado en distintas ediciones del reality, la primera en 2012 cuando fueron cuatro participantes de Uruguay.

De ellos, Florencia Alba fue la única en entrar con la tanda de participantes inicial. La modelo, que tenía 26 años, fue también la que mejor desempeño tuvo: estuvo 119 días antes de ser eliminada por la audiencia.

En esa edición también participó Clarisa Abreu, modelo uruguaya y hermana del futbolista Sebastián "Loco" Abreu. Ella fue la primera en entrar a GH a través de La casa de al lado, un concurso paralelo donde aspirantes se disputaban las chances de entrar al reality.

Los mellizos Fabricio y Leonardo Chaves, también entraron a la casa en un segundo grupo de La casa de al lado.

Once años después de aquella edición, llegó el turno del cantante Bautista Mascia y la modelo Rosina Beltrán que ingresaron a la casa en 2023.

Bautista fue el primer uruguayo en ganar el reality luego de 209 días de competencia.

En 2025 Tato Algorta, un uruguayo de 29 años se convirtió en uno de los grandes estrategas del juego, dejando claro desde el principio que fue a la casa a ganar.

En la misma edición, ingresó dos meses después del inicio, Selva Pérez, actriz y comediante uruguaya de 51 años, quien llegó a estar entre los cinco finalistas.

Luego de 204 días de competencia Tato se consagró campeón de esa edición. Ahora será panelista de Gran hermano Generación dorada.

