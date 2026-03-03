El Banco Central del Uruguay (BCU) decidió reducir la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 75 puntos básicos, hasta 5,75%. La autoridad monetaria señaló que su objetivo es llevar la inflación al 4,5% anual (hoy está por debajo).
El Banco Central baja la tasa de interés al 5,75% ante inflación menor a la proyectada
En cuanto a la actividad económica, el comunicado del BCU señala que “los datos sorprendieron a la baja”.
El comunicado agrega que persiste la debilidad del dólar, aunque los acontecimientos recientes en Medio Oriente dieron lugar a un fortalecimiento “característico en este tipo de episodio”. También menciona el aumento de los precios de la energía por esta situación.
Aún con este escenario, el Comité de Política Monetaria (Copom) del BCU consideró que “se mantiene el escenario desinflacionario en Uruguay, por lo que decidió por unanimidad reducir la TPM en 75 puntos básicos, hasta 5,75%, a fin de asegurar condiciones que permitan la convergencia de la inflación hacia la meta de 4,5% anual”.
Baja la tasa de empleo, pero se mantiene por encima del año pasado, según datos del INE
Concluye que, a pesar de la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente, el riesgo más relevante sigue siendo que la inflación se ubique por debajo de la meta, asumiendo que los efectos inflacionarios por el conflicto no se prolongarían en el tiempo.
Dejá tu comentario