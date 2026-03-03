El Banco Central baja la tasa de interés al 5,75% ante inflación menor a la proyectada

El Banco Central del Uruguay (BCU) decidió reducir la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 75 puntos básicos, hasta 5,75%. La autoridad monetaria señaló que su objetivo es llevar la inflación al 4,5% anual (hoy está por debajo).

El comunicado agrega que persiste la debilidad del dólar, aunque los acontecimientos recientes en Medio Oriente dieron lugar a un fortalecimiento “característico en este tipo de episodio”. También menciona el aumento de los precios de la energía por esta situación.

Aún con este escenario, el Comité de Política Monetaria (Copom) del BCU consideró que “se mantiene el escenario desinflacionario en Uruguay, por lo que decidió por unanimidad reducir la TPM en 75 puntos básicos, hasta 5,75%, a fin de asegurar condiciones que permitan la convergencia de la inflación hacia la meta de 4,5% anual”.

Concluye que, a pesar de la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente, el riesgo más relevante sigue siendo que la inflación se ubique por debajo de la meta, asumiendo que los efectos inflacionarios por el conflicto no se prolongarían en el tiempo.

