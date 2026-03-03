RECIBÍ EL NEWSLETTER
ECONOMÍA

El Banco Central baja la tasa de interés al 5,75% ante inflación menor a la proyectada

En cuanto a la actividad económica, el comunicado del BCU señala que “los datos sorprendieron a la baja”.

banco-central-fachada-toma-nueva
Por Nicolás Lussich @

El Banco Central del Uruguay (BCU) decidió reducir la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 75 puntos básicos, hasta 5,75%. La autoridad monetaria señaló que su objetivo es llevar la inflación al 4,5% anual (hoy está por debajo).

El comunicado agrega que persiste la debilidad del dólar, aunque los acontecimientos recientes en Medio Oriente dieron lugar a un fortalecimiento “característico en este tipo de episodio”. También menciona el aumento de los precios de la energía por esta situación.

Aún con este escenario, el Comité de Política Monetaria (Copom) del BCU consideró que “se mantiene el escenario desinflacionario en Uruguay, por lo que decidió por unanimidad reducir la TPM en 75 puntos básicos, hasta 5,75%, a fin de asegurar condiciones que permitan la convergencia de la inflación hacia la meta de 4,5% anual”.

Foto: FocoUy. 
Seguí leyendo

Baja la tasa de empleo, pero se mantiene por encima del año pasado, según datos del INE

Concluye que, a pesar de la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente, el riesgo más relevante sigue siendo que la inflación se ubique por debajo de la meta, asumiendo que los efectos inflacionarios por el conflicto no se prolongarían en el tiempo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Calor durante marzo y abril; el invierno será "intenso", llegará en mayo y "un poquito más largo de lo habitual", anunció Nubel Cisneros
DECRETO FIRMADO

MSP presentó nuevos decretos sobre tiempos de espera para acceder a consultas médicas, estudios y cirugías
PRIMER DÍA DE CLASES

Inicio de clases con 15.000 niños menos que el año pasado y el estreno de los "maestros flexibilizadores"
ZONA OPERACIONAL IV

Frenaron a un taxi en control policial y dentro encontraron droga: el conductor fue detenido
MARCELA BARRIOS

"Quedamos satisfechos con las explicaciones", dijo la directora de Trabajo tras reunión con BASF que reducirá personal

Te puede interesar

Partidos de la Coalición Republicana pedirán a Yamandú Orsi revisar la construcción de la represa de Casupá video
HABLARON DE SEGURIDAD Y ECONOMÍA

Partidos de la Coalición Republicana pedirán a Yamandú Orsi revisar la construcción de la represa de Casupá
Pereira adelantó que a partir de abril El FA te escucha recorrerá el país para difundir logros del gobierno video
CAMPAÑA DEL FRENTE AMPLIO

Pereira adelantó que a partir de abril "El FA te escucha" recorrerá el país para difundir logros del gobierno
OSE anunció medidas de reservas de agua potable en Minas y Solís de Mataojo debido al déficit hídrico video
EXHORTA AL USO RESPONSABLE

OSE anunció medidas de reservas de agua potable en Minas y Solís de Mataojo debido al déficit hídrico

Dejá tu comentario