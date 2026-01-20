RECIBÍ EL NEWSLETTER
"máxima gravedad"

Inddhh por muertes de menores bajo protección del Estado: llama a reforzar protocolos e investigar de forma "exhaustiva"

"Estos hechos continúan interpelando la calidad y suficiencia de las medidas de protección, los dispositivos de cuidado y los mecanismos de supervisión", indica el comunicado.

institucion-nacional-de-derechos-humanos-inddhh.jpg

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) expresó "preocupación" por las muertes de menores bajo amparo del sistema de protección, se refirió a estos hechos como de "máxima gravedad" y recomendó acciones adicionales como respuesta de lo sucedido.

"Estos hechos continúan interpelando la calidad y suficiencia de las medidas de protección, los dispositivos de cuidado y los mecanismos de supervisión", señala un comunicado difundido este martes.

"Esta realidad exige una respuesta urgente, transparente y diligente", indica el texto. "La INDDHH enfatiza la responsabilidad del Estado de resguardar la vida, la integridad y la dignidad de las infancias y adolescencias, asegurando una protección efectiva, oportuna y adecuada a sus necesidades. Ante situaciones tan trágicas, corresponde además garantizar una investigación pronta y exhaustiva, actuando con la debida diligencia que estas circunstancias exigen".

antropologos de la inddhh trabajaran con restos oseos humanos que aparecieron en el cementerio de carmelo
Seguí leyendo

Antropólogos de la Inddhh trabajarán con restos óseos humanos que aparecieron en el cementerio de Carmelo

Las acciones que sugiere el texto son respecto a que el Estado garantice "información clara y oportuna" tanto para las familias como para los menores que convivían con las víctimas, acompañado por asistencia psicosocial que sea de forma sostenida. "Se deben revisar y reforzar los protocolos, los mecanismos de supervisión, la capacitación del personal y las condiciones de cuidado desde un enfoque de derechos, además de promover medidas de no repetición que cuenten con instancias de seguimiento independiente y verificable", sostiene la Inddhh.

"La conmoción que genera la muerte de niños y adolescentes que se encuentran bajo la responsabilidad del Estado no puede quedar reducida a una noticia del momento. Debe constituir un punto de inflexión que active respuestas concretas orientadas a proteger efectivamente, revisar fallas y fortalecer las capacidades institucionales", remarcan.

El 31 de diciembre, un adolescente de 15 años murió ahogado en una playa de Capurro, en la zona oeste de Montevideo. La víctima estaba al amparo del INAU, alojada en el Hogar Tribal. Luego, el domingo 11 de enero, un niño de 10 años y oriundo de Paysandú, falleció en una clínica especializada en la que se encontraba internado, bajo el amparo de INAU.

20250120_fallecimientos sistema de protección_0

Temas de la nota

Lo más visto

Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
TENSIÓN EN EUROPA

Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció 10 días con mucho calor, libres de lluvias y que en el norte la térmica puede llegar a 50°
CIUDAD DE FLORIDA

Florida: hallan muerta en su casa a la mujer que mató a tiros al perro de su sobrino
fue detenido

Cordón: sin mediar palabra, apuñaló a dos personas en situación de calle; quedó registrado en cámaras
CANELONES

"Cuando me volteé por el sonido de la rueda, ya lo tenía en frente", dijo una de las víctimas del siniestro de Toledo

Te puede interesar

Foto: AFP. Incendios sin control en Chile.
GOBIERNO

Unos 40 bomberos uruguayos irán a Chile tras pedido de apoyo por incendios en Ñuble y Biobío, informó Orsi
Al menos 15 heridos tras choque de tren con un muro caído en las vías de Barcelona
REGIÓN DE CATALUÑA

Al menos 15 heridos tras choque de tren con un muro caído en las vías de Barcelona
Imputaron a dos argentinos que fugaron de un siniestro en diciembre y fueron detenidos este lunes en Migraciones
RÍO NEGRO

Imputaron a dos argentinos que fugaron de un siniestro en diciembre y fueron detenidos este lunes en Migraciones

Dejá tu comentario