Inddhh por muertes de menores bajo protección del Estado: llama a reforzar protocolos e investigar de forma "exhaustiva"

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo ( Inddhh ) expresó "preocupación" por las muertes de menores bajo amparo del sistema de protección, se refirió a estos hechos como de "máxima gravedad" y recomendó acciones adicionales como respuesta de lo sucedido.

"Estos hechos continúan interpelando la calidad y suficiencia de las medidas de protección, los dispositivos de cuidado y los mecanismos de supervisión", señala un comunicado difundido este martes.

"Esta realidad exige una respuesta urgente, transparente y diligente", indica el texto. "La INDDHH enfatiza la responsabilidad del Estado de resguardar la vida, la integridad y la dignidad de las infancias y adolescencias, asegurando una protección efectiva, oportuna y adecuada a sus necesidades. Ante situaciones tan trágicas, corresponde además garantizar una investigación pronta y exhaustiva, actuando con la debida diligencia que estas circunstancias exigen".

Las acciones que sugiere el texto son respecto a que el Estado garantice "información clara y oportuna" tanto para las familias como para los menores que convivían con las víctimas, acompañado por asistencia psicosocial que sea de forma sostenida. "Se deben revisar y reforzar los protocolos, los mecanismos de supervisión, la capacitación del personal y las condiciones de cuidado desde un enfoque de derechos, además de promover medidas de no repetición que cuenten con instancias de seguimiento independiente y verificable", sostiene la Inddhh.

"La conmoción que genera la muerte de niños y adolescentes que se encuentran bajo la responsabilidad del Estado no puede quedar reducida a una noticia del momento. Debe constituir un punto de inflexión que active respuestas concretas orientadas a proteger efectivamente, revisar fallas y fortalecer las capacidades institucionales", remarcan.

El 31 de diciembre, un adolescente de 15 años murió ahogado en una playa de Capurro, en la zona oeste de Montevideo. La víctima estaba al amparo del INAU, alojada en el Hogar Tribal. Luego, el domingo 11 de enero, un niño de 10 años y oriundo de Paysandú, falleció en una clínica especializada en la que se encontraba internado, bajo el amparo de INAU.