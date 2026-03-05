Bordaberry interpelará a Negro: "La inseguridad está ya a niveles en el Uruguay que no se aguantan más", afirmó

Los senadores de la Coalición Republicana resolvieron este jueves interpelar al ministro del Interior, Carlos Negro , por la situación de la seguridad en el país.

"La inseguridad está ya a niveles en el Uruguay que no se aguantan más", dijo el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry , promotor del llamado a sala. "En la Coalición Republicana hace rato que se está hablando de eso, se está poniendo el asunto sobre la mesa", agregó.

"Vemos en el Ministerio del Interior un inmovilismo" y "una falta de sentido de la urgencia muy importante", afirmó. Bordaberry indicó que el Frente Amplio asumió el gobierno hace un año sin un plan de seguridad. "Nunca había visto en este país y menos en un ministerio de la importancia del Ministerio del Interior, que alguien asuma sin un plan y que el plan sea que va a construir un plan", indicó.

Bordaberry aseguró que tuvo "infinita paciencia" con lo que calificó como "improvisación" por parte del gobierno en torno al plan de seguridad pública. "El plan no está y los problemas de los uruguayos en materia de seguridad no pueden esperar más", enfatizó.

La interpelación a Negro será en torno a cinco ejes temáticos: Plan Nacional de Seguridad Pública; crimen organizado, homicidios y control territorial; delitos contra la propiedad, ciberdelitos y nuevas modalidades criminales; sistema penitenciario, rehabilitación y gobernanza carcelaria; y recursos humanos, gestión institucional y reformas normativas.