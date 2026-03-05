Doble homicidio en el barrio Cotravi: encontraron los cuerpos de dos hombres con varios impactos de arma de fuego

Un doble homicidio fue descubierto en la tarde de este jueves en el barrio Cotravi , cerca de Camino Cibils, al oeste de Montevideo.

Información a la que accedió Subrayado indica que los cuerpos presentaban varios disparos y al lado una moto, dentro de un galpón. El vehículo había sido robado a un efectivo policial que estaba de particular junto a su pareja, en la pasada noche en la zona de Verdisol.

La Policía fue alertada sobre la presencia de varios disparos y, cuando arribaron al lugar, encontraron los dos cuerpos.

Al momento no están identificados. Se trata de dos hombres. La cédula de identidad de uno de los hombres indica 25 años. El otro no contaba con documentación, pero según supo Subrayado tiene 30 años.

En el lugar se encontraron varias vainas; trabaja personal de Policía Científica con escáner 3D, Guardia Republicana y del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

Fuentes del caso dijeron a Subrayado que las muertes datan de al menos 10 horas, por lo que habría sido un crimen ocurrido en la noche de este miércoles.