INAU inició investigación de urgencia por caso de adolescente que fugó de un hogar y falleció ahogado

El Directorio del Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay ( INAU ) ordenó una investigación administrativa de urgencia en torno al caso del adolescente de 15 años que falleció ahogado en una playa de Capurro, en la zona oeste de Montevideo.

La víctima estaba al amparo del INAU, alojada en el Hogar Tribal, cuando sobre las 15 horas del 31 diciembre salió del lugar sin autorización. Apenas los educadores constataron su ausencia, comenzaron a buscarlo en las inmediaciones del hogar.

Al no encontrarlo, a las 15:36 horas denunciaron su salida no acordada con los responsables del hogar vía digital en el sistema interno de INAU que está conectado con la Policía y tal como lo establece el protocolo para casos de este tipo. La denuncia de su desaparición ingresó al sistema policial a las 15:39 horas, indicaron a Subrayado fuentes de INAU.

Horas después, una llamada al Servicio de Emergencias 911 alertaba sobre el ahogamiento del adolescente en inmediaciones de la rambla Baltasar Brum. Personal médico arribó al lugar, realizó maniobras de reanimación, pero la víctima falleció en el lugar. Su muerte fue constatada a las 17:34 horas, según lo informado por el Ministerio del Interior.

El adolescente había reingresado al INAU en mayo de 2024 y luego de pasar por varios dispositivos, el 11 de diciembre fue derivado a un centro de 24 horas, donde permaneció 20 días hasta el momento de su salida sin autorización.

El caso es investigado por la Fiscalía.