INAU inició indagatoria de urgencia y Fiscalía investiga el caso del niño de 10 años que falleció el domingo

Estaba al amparo del instituto desde los 6 años y desde 2023 permanecía internado en una clínica especializada en salud mental por indicación médica.

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) inició una indagatoria de urgencia y la Fiscalía investiga el caso de un niño de 10 años, oriundo de Paysandú, que falleció el domingo en una clínica especializada en la que se encontraba internado, bajo el amparo del instituto.

En un comunicado a la opinión pública, INAU indicó que el niño se encontraba vinculado al instituto desde los 3 años a través de un CAIF y luego, desde los 6, la Justicia determinó que quedara al amparo del INAU. Desde 2023, residía en Montevideo en una clínica especializada en salud mental por indicación médica.

Más allá de su patología, el niño se fue a acostar el sábado de noche "sin ningún síntoma o manifestación que indicara una situación de alerta". A las 7 de la mañana del domingo, un enfermero de la clínica lo fue a despertar y verificó que el niño no tenía signos vitales. De inmediato, se llamó una emergencia médica, que constató el fallecimiento, y al 911.

Las cámaras de seguridad de la clínica no visualizaron eventos anómalos en la habitación.

Personal de Coordinación de Intervenciones Especializadas del INAU se hizo presente en el lugar y de inmediato se contactó a la familia del niño para informarle lo ocurrido, poniendo a disposición los medios para que puedan viajar de Paysandú a Montevideo.

La investigación del INAU procura recabar toda la información sobre el caso, en lo referente a las acciones llevadas a cabo por la clínica durante la permanencia del niño en el centro especializados.

En cuanto a la órbita de la Fiscalía, se aguarda por los resultados de la autopsia correspondiente.

Desde INAU, expresaron las condolencias a los familiares y allegados del niño, así como a todos los equipos que lo acompañaron durante su trayectoria al amparo del instituto.

