Inddhh exhorta al Estado a ratificar la educación presencial como un derecho de los niños, tras caso menonitas

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) se expresó sobre el derecho a la "educación común y socializadora" y exhortó a las autoridades a ratificar la educación presencial y asegurar que no se prive a las infancias de ese derecho. El comunicado salió luego de que la Justicia permitiera la educación en casa en la comunidad Menonita, amparada en cambios que trajo la LUC.

En ese sentido, hace referencia a la Constitución de la República, en la que "se consagra la libertad de los padres y madres de elegir las instituciones educativas para sus hijos e hijas, pero esta debe armonizarse con el derecho de las infancias a recibir una formación de calidad, con inclusión cultural y social".

La Inddhh defiende los centros educativos como "espacios fundamentales de aprendizaje, convivencia e integración" que habilitan al desarrollo de las capacidades de niños, niñas y adolescentes, así como su autonomía y la formación para la vida en sociedad, así como ciudadanos.

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Como conclusión, exhorta al Estado y autoridades a "ratificar la vigencia material de la educación presencial, común y supervisada, asegurando que ninguna interpretación ni adecuación normativa sea utilizada como herramienta para privar a las infancias de su derecho a una educación de calidad que fomente su desarrollo integral y la convivencia en una sociedad plural".

"El desarrollo de estas habilidades no se encuentra garantizado cuando la enseñanza se imparte en un ámbito de aislamiento hacia el resto de la sociedad, sin exposición a la diversidad de opiniones", agrega y remarca que la educación no es "la mera transmisión de conocimientos".

La Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de casación impuesto por la ANEP en el caso de los padres de una comunidad menonita de Florida que resolvieron no enviar a sus hijas a una escuela local, sino que optaron por la educación en su casa.

Tras esto, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, consideró que se debe derogar el artículo 127 de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que en 2020 eliminó la obligatoriedad de inscripción de niños y adolescentes a un centro de enseñanza, que estaba dispuesto desde 2008 en la Ley General de Educación.