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HOGAR CASA DEL SOL

Niña de 11 años, que estaba ingresada en hogar de INAU, está internada en el Pereira Rossell tras intento de suicidio

La menor fue encontrada por una funcionaria de Casa del Sol y fue trasladada al centro asistencial. Estuvo en CTI y hoy se recupera en cuidados intermedios. El instituto inició una investigación de urgencia.

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Una niña de 11 años, que estaba ingresada en el Hogar Casa de Sol del Instituto del Niño y el Adolescente (INAU), se encuentra internada en el Hospital Pereira Rossell tras un intento de autoeliminación.

La niña fue encontrada por una funcionaria del hogar y fue trasladada al centro asistencial. Estuvo en CTI y hoy se recupera en cuidados intermedios.

La directora del INAU por la oposición, Carina Gómez, comenzó a indagar sobre el caso y aseguró que no recibió información por parte del directorio. En diálogo con Subrayado, indicó que se enteró en la noche del miércoles. "El hecho había ocurrido 36 horas antes", afirmó.

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Hogar Casa de Sol es un centro de infancia al que ingresan niños por disposición judicial que quedan al amparo del INAU. Gómez indicó que funciona como una puerta de entrada, donde cada niño es estudiado, se le realiza un proyecto de atención integral y se los deriva. "Son centros dinámicos, donde los chicos no deberían permanecer más de tres meses", sostuvo.

La niña había ingresado al hogar el 4 de agosto, dijo Gómez, que lamentó lo ocurrido.

Por otra parte, fuentes cercanas a la presidenta del INAU, Claudia Romero, afirmaron que ya se inició una investigación de urgencia por este caso para determinar cómo sucedieron los hechos.

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