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OPERATIVO ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE

Gobierno aprobó creación del Sistema de Alerta Temprana por celular para eventos climáticos y Alertas Amber

El sistema funcionará las 24 horas, los 365 días. Todas las alertas deberán ser georreferenciadas, y mientras persista la situación de peligro o emergencia, serán retransmitidas periódicamente. Una vez finalizada la situación, se emitirá un mensaje de cese.

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El Poder Ejecutivo aprobó el decreto que establece la creación del Sistema de Alerta Temprana por Telefonía Móvil para "la difusión masiva, inmediata, gratuita y georreferenciada de mensajes de alerta a la población, ante la ocurrencia o inminencia de eventos adversos y la ausencia de personas menores de edad".

Por alerta temprana, se entiende la "información oficial emitida por la autoridad competente, destinada a advertir a la población sobre una amenaza inminente o en curso, con el fin de que adopte medidas de autoprotección".

Los eventos que podrán ser objeto de una alerta son aquellos que representen un riesgo para la vida, el ambiente y la infraestructura crítica, como inundaciones, crecidas y desbordes; tormentas severas, tornados y granizo; ciclones extratropicales; incendios forestales de gran magnitud; emergencias químicas, radiológicas o biológicas; rotura o ataques a infraestructuras críticas; y otros eventos adversos que determinen las autoridades.

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El Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) definirá y emitirá las alertas vinculadas a amenazas de origen hidrometeorológico, geológico, sanitario, químico, radiológico, incendios forestales y cualquier otra amenaza que pueda generar situaciones de emergencia o desastre, y el Ministerio del Interior las Alertas Amber Uruguay, relacionadas a la desaparición de menores de edad.

El sistema funcionará las 24 horas del día, los 365 días del año. Todas las alertas emitidas deberán ser georreferenciadas, y mientras persista la situación de peligro o emergencia, las alertas activas serán retransmitidas periódicamente, para alcanzar a los dispositivos móviles que ingresen al área afectada con posterioridad a la emisión inicial. Una vez que haya finalizado la situación que motivó la alerta, se emitirá un mensaje de cese.

El nuevo sistema deberá estar plenamente operativo en todo el país antes del 31 de diciembre.

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