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Sindicato de BPS denuncia problemas en acceso a préstamos por parte de usuarios; la explicación de la institución

Desde el BPS reconocieron que se generaron demoras, pero anunciaron que ya se está trabajando en mejorar la situación.

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Trabajadores del BPS denuncian problemas en el acceso a préstamos por la falta de personal destinado a esta tarea.

"Es una realidad que estamos padeciendo los trabajadores del BPS. Sobre todo en el interior del país, donde tenés muy poco personal que hace muchas tareas. Acá en Montevideo, los que dan préstamos solo dan préstamos. En el interior es bien diferente. Entonces, la casuística que se da es que esto de la unificación de préstamos ya se hizo en el año 2021 y los funcionarios teníamos la clave para poder hacer ese trámite. Hoy no la tenemos, entonces la persona viene con la necesidad y le tenemos que decir que si no tiene usuario personal, debe primero hacerlo y esperar una semana a que este, por cuestiones de seguridad, empiece a tener vigencia y poder realizar esa unificación de préstamos", explicó Karina Sosa, presidenta de ATSS. También hay demoras si las personas tienen usuario, pero olvidaron la clave.

Lo que solicitan los trabajadores es que "no se ataque al funcionario", debido a que "son definiciones del Directorio".

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Desde el BPS reconocieron que se generaron demoras, pero anunciaron que ya se está trabajando en mejorar la situación.

La vicepresidenta del BPS, Rosario Oiz, explicó que la decisión de hacerlo por la web, con usuarios de las personas, fue pensando que iba a convertir el trámite en "mucho más ágil".

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