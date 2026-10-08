Para noviembre y diciembre, Nubel Cisneros anuncia "calor intenso" que va a traer "muchísimas complicaciones"

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que a partir del mes de noviembre es muy probable que empiece a gestarse calor intenso en nuestra región y que traerá muchas complicaciones.

"Es muy complicado, no queremos dar otro titular porque es muy alarmante. El calor intenso va a traer muchísimas complicaciones a nivel de salud en nuestro continente, muy cercanos a nosotros. Por lo tanto, hay que andar con mucho cuidado", destacó.

Y agregó: "Es lo mismo que pasó en el verano europeo, es muy probable que tengamos acá. El país que lo va a sufrir más es Brasil".

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El meteorólogo dijo que hay una estimación de personas fallecidas, "vamos a estar superando las 400.000 personas en el continente (...) noviembre y diciembre van a ser meses muy complicados".

Según comentó, todo el país estará bajo las mismas condiciones.