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Para noviembre y diciembre, Nubel Cisneros anuncia "calor intenso" que va a traer "muchísimas complicaciones"

El meteorólogo dijo que será lo mismo a lo que sucedió en el verano europeo e indicó que el país que más lo va a sufrir es Brasil.

OLA DE CALOR ARGENTINA

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que a partir del mes de noviembre es muy probable que empiece a gestarse calor intenso en nuestra región y que traerá muchas complicaciones.

"Es muy complicado, no queremos dar otro titular porque es muy alarmante. El calor intenso va a traer muchísimas complicaciones a nivel de salud en nuestro continente, muy cercanos a nosotros. Por lo tanto, hay que andar con mucho cuidado", destacó.

Y agregó: "Es lo mismo que pasó en el verano europeo, es muy probable que tengamos acá. El país que lo va a sufrir más es Brasil".

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Nubel Cisneros llamó a "extremar las precauciones" ante la salida de cauces de ríos y arroyos en muchos puntos del país

El meteorólogo dijo que hay una estimación de personas fallecidas, "vamos a estar superando las 400.000 personas en el continente (...) noviembre y diciembre van a ser meses muy complicados".

Según comentó, todo el país estará bajo las mismas condiciones.

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