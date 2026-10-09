Condenaron a adolescente de 17 años por la muerte de otro de 15; Fiscalía determinó que jugaban a la "ruleta rusa"

El adolescente de 17 años que estaba detenido por el homicidio de otro de 15 fue condenado a cinco años y medio de internación de dependencias del INISA. La Fiscalía determinó que estaban jugando a la "ruleta rusa".

El homicidio ocurrió el 26 de agosto en la calle Correguela esquina Ruben Rada del barrio Los Sueños, en una escena en la que la Policía encontró casi cien casquillos de bala. Por este caso, un joven de 22 años, sin antecedentes penales, ya había sido imputado.

En la mañana de este viernes, personal del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía detuvo en un allanamiento al adolescente de 17 años como sospechoso. Estaba armado y para la Policía está involucrado en la guerra de bandas criminales en el barrio Los Sueños, escenario de homicidios y balaceras, lindero a Manga.

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La fiscal de Adolescentes de 1º turno, Astrid Aragone, logró establecer la responsabilidad del detenido por un delito de homicidio especialmente agravado por haber sido cometido en presencia de un menor de edad.

De acuerdo a la información que logró establecer la Fiscalía, la víctima y victimario estaban jugando a la "ruleta rusa", apuntó y disparó contra el adolescente de 15 años, causándole la muerte.

"Este caso se inscribe en una realidad que preocupa a la Fiscalía de Adolescentes: el acceso a armas de fuego por parte de adolescentes y la cantidad de jóvenes que las manejan con familiaridad, en muchos casos como parte de la vida cotidiana en sus barrios", afirmó la Fiscalía.