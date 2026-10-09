Una ex policía mató a un rapiñero que intentó robar a uno de sus empleados en la puerta de su casa

Un hombre de 43 años circulaba a las siete de la tarde en una camioneta gris por Camino Fauquet, casi ruta 5, a la altura de Melilla. Iba a la casa de su empleadora, que tiene una empresa de transporte.

Al llegar le mandó un mensaje para que le abra y en ese momento llegó un delincuente, le puso un arma en la cabeza y le exigió dinero.

El hombre le dio su billetera y el celular, luego sintió un disparo y su jefa, una ex policía de 35 años, realizó cinco disparos desde su ventana con un revólver para repeler la agresión.

Uno de los rapiñeros (eran tres en total) cayó muerto en la vía pública y el resto se fue del lugar. El delincuente abatido tenía 24 años, con un antecedente penal del año 2023 por receptación y estaba requerido por la Unidad de Violencia de Género de la Policía.

Según pudo visualizar la Policía en las cámaras del Ministerio del Interior, eran tres los delincuentes que llegaron en dos motos y uno de ellos había estado momentos antes en el lugar esperando la llegada del hombre que iba a ser asaltado.

La ex funcionaria policial que disparó lo hizo con un revólver con capacidad para cinco cartuchos. La mujer tenía documentación, pero no el porte de armas.

El arma fue incautada para derivarla a pericias y la mujer quedó en calidad de emplazada y sujeta a la investigación de parte de la Fiscalía de Homicidios de 4to turno.

Policía Científica realizó pericias donde quedó el cuerpo del hombre y dos cascos de moto. Del caso se hizo cargo el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos que trabajó en la escena en busca de cámaras y testigos para esclarecer exactamente cómo ocurrió la secuencia de los hechos que terminó con el rapiñero muerto.