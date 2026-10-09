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COORDINACIÓN

Intendentes esperan que se "agrave la situación" por el Niño Godzilla y trabajan para mitigar el impacto

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, dijo que el gobierno se adelantó al fenómeno y que cuenta con USD 750.000.000 en fondos.

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El intendente de Canelones, Francisco Legnani, dijo que los jefes comunales esperan que la situación se agrave por el fenómeno del Niño Godzilla.

Legnani comentó los volúmenes de precipitaciones caídos en el departamento de Salto y las tormentas fueron de proporciones enormes.

"El gobierno se adelantó, se anticipó, nos advirtió de lo que iba a ocurrir y nos manifestó que tenía una cierta cantidad de fondos que es considerable, estamos hablando de USD 750.000.000", señaló.

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Y agregó: "Tenemos una muy buena coordinación. Tenemos un centro de acopio instrumentándose en Durazno, otro en Montevideo y otros itinerantes de acuerdo a lo que vaya ocurriendo en el resto del país".

El jefe comunal canario comentó que está previsto que en enero y febrero haya una baja en las temperaturas, con una tregua, y en marzo y abril volvería con intensidad.

Según señaló, hay unos 25.000 desplazados en el país, 1.250 viviendas afectadas y 5.000 evacuados.

"Cada una de las intendencias ha tomado medidas de prevención a efectos de que el impacto sea el menor posible y poder mitigarlo", apuntó.

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