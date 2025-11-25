Incendio y explosiones en depósito de fuegos artificiales del barrio Reus afectó comercio lindero y vehículos

RECIBÍ EL NEWSLETTER
Video: el incendio quemó todo el local y depósito de fuegos artificiales en el barrio Reus, en Domingo Aramburú y Emilio Reus. Afectó un comercio lindero y dos vehículos estacionados frente al local.

Un incendio de grandes proporciones se registra este martes en un depósito de fuegos artificiales del barrio Reus, en Domingo Aramburú y Emilio Reus, según informó la Dirección Nacional de Bomberos y constató un equipo de Subrayado en el lugar.

El fuego provocó la explosión de los fuegos artificiales y la afectación de al menos un comercio lindero. También se quemaron dos vehículos que estacionados frente al local incendiado.

Así lo registró un vecino del lugar:

El dueño de la camioneta contó a la periodista María Eugenia Scognamiglio que su vehículo de trabajo resultó quemado y dañado por las explosiones, y que perdió la mercadería que tiene adentro.

El incendio comenzó en las dos plantas del comercio ubicado en la esquina de Aramburú y Reus.

