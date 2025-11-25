Incendio y explosiones en depósito de fuegos artificiales del barrio Reus afectó comercio lindero y vehículos

Un incendio de grandes proporciones se registra este martes en un depósito de fuegos artificiales del barrio Reus , en Domingo Aramburú y Emilio Reus, según informó la Dirección Nacional de Bomberos y constató un equipo de Subrayado en el lugar.

El fuego provocó la explosión de los fuegos artificiales y la afectación de al menos un comercio lindero. También se quemaron dos vehículos que estacionados frente al local incendiado.

Así registraron el incendio y las explosiones de los fuegos artificiales en el local de Domingo Aramburú y Emilio Reus. El fuego y las explosiones quemaron el auto y la camioneta allí estacionados.

November 25, 2025

El dueño de la camioneta contó a la periodista María Eugenia Scognamiglio que su vehículo de trabajo resultó quemado y dañado por las explosiones, y que perdió la mercadería que tiene adentro.

Incendio en barrio Reus. El dueño de una camioneta estacionada frente al local de fuegos artificiales cuenta que se quemó su vehículo por las explosiones y que perdió la mercadería que tiene adentro.

November 25, 2025

El incendio comenzó en las dos plantas del comercio ubicado en la esquina de Aramburú y Reus.