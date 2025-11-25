Un incendio de grandes proporciones se registra este martes en un depósito de fuegos artificiales del barrio Reus, en Domingo Aramburú y Emilio Reus, según informó la Dirección Nacional de Bomberos y constató un equipo de Subrayado en el lugar.
Incendio y explosiones en depósito de fuegos artificiales del barrio Reus afectó comercio lindero y vehículos
Video: el incendio quemó todo el local y depósito de fuegos artificiales en el barrio Reus, en Domingo Aramburú y Emilio Reus. Afectó un comercio lindero y dos vehículos estacionados frente al local.
El fuego provocó la explosión de los fuegos artificiales y la afectación de al menos un comercio lindero. También se quemaron dos vehículos que estacionados frente al local incendiado.
Así lo registró un vecino del lugar:
Seguí leyendo
Una mujer murió y un hombre sufrió quemaduras graves en incendio de vivienda en Palermo
El dueño de la camioneta contó a la periodista María Eugenia Scognamiglio que su vehículo de trabajo resultó quemado y dañado por las explosiones, y que perdió la mercadería que tiene adentro.
El incendio comenzó en las dos plantas del comercio ubicado en la esquina de Aramburú y Reus.
Temas de la nota
Lo más visto
SEIS IMPUTADOS
Desarticulan red de proxenetismo, trata y explotación sexual; rescatan a cinco mujeres y cuatro niños
EN INTENTO DE RAPIÑA
Un policía asesinado, su hermano grave, un delincuente abatido y otro herido en la rambla del Cerro
Homicidio en montevideo
Mataron a un hombre y su cuerpo fue hallado en su auto frente al estadio Centenario
Rapiñero detenido
En 2018 fue condenado por 11 rapiñas, ahora volvió a rapiñar y lo enviaron a prisión preventiva
VIDEO DEL INCENDIO Y LAS EXPLOSIONES
Dejá tu comentario