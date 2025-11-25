Se realizó el velatorio y sepelio del policía César Ferreira, asesinado en el Cerro durante una rapiña

Este martes al mediodía se realizó el velatorio y posterior sepelio de César Ferreira, el policía de 30 años asesinado el lunes de madrugada durante un intento de rapiña en la rambla del Cerro.
El velatorio se realizó en el Buceo y el sepelio en el cementerio del Cerro. El policía César Ferreira fue asesinado en la madrugada del lunes en un intento de rapiña en el Cerro.
El velatorio se hizo en la empresa Abbate de Buceo, y el entierro en el cementerio del Cerro. En esta última instancia estuvo presente el ministro del Interior Carlos Negro y la subsecretaria Gabriela Valverde.
El policía estaba dentro de un auto con su hermano y otras dos personas cuando dos adolescentes, de 17 y 16, los amenazaron con armas de fuego y les exigieron que bajaran del vehículo.
Ferreira se resistió y uno de los adolescentes comenzó a disparar. El policía repelió el ataque con su arma y abatió al adolescente de 17 años.
Las heridas de bala que recibió Ferreira causaron su muerte en el lugar, en tanto su hermano sufrió heridas de gravedad y permanece internado en un hospital.
El otro adolescente también fue herido por el policía y fue encontrado en el lugar. También fue trasladado a un centro de salud.
