Se realizó el velatorio y sepelio del policía César Ferreira, asesinado en el Cerro durante una rapiña

Este martes al mediodía se realizó el velatorio y posterior sepelio de César Ferreira, el policía de 30 años asesinado el lunes de madrugada durante un intento de rapiña en la rambla del Cerro .

El velatorio se hizo en la empresa Abbate de Buceo, y el entierro en el cementerio del Cerro. En esta última instancia estuvo presente el ministro del Interior Carlos Negro y la subsecretaria Gabriela Valverde.

El policía estaba dentro de un auto con su hermano y otras dos personas cuando dos adolescentes, de 17 y 16, los amenazaron con armas de fuego y les exigieron que bajaran del vehículo.

Ferreira se resistió y uno de los adolescentes comenzó a disparar. El policía repelió el ataque con su arma y abatió al adolescente de 17 años.

Las heridas de bala que recibió Ferreira causaron su muerte en el lugar, en tanto su hermano sufrió heridas de gravedad y permanece internado en un hospital.

El otro adolescente también fue herido por el policía y fue encontrado en el lugar. También fue trasladado a un centro de salud.