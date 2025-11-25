RECIBÍ EL NEWSLETTER
TENÍA 30 AÑOS

Se realizó el velatorio y sepelio del policía César Ferreira, asesinado en el Cerro durante una rapiña

El velatorio se realizó en el Buceo y el sepelio en el cementerio del Cerro. El policía César Ferreira fue asesinado en la madrugada del lunes en un intento de rapiña en el Cerro.

sepelio-césar-ferreira-policía-asesinado-cerro
velorio-policía-aesinado-cerro

El velatorio se hizo en la empresa Abbate de Buceo, y el entierro en el cementerio del Cerro. En esta última instancia estuvo presente el ministro del Interior Carlos Negro y la subsecretaria Gabriela Valverde.

El policía estaba dentro de un auto con su hermano y otras dos personas cuando dos adolescentes, de 17 y 16, los amenazaron con armas de fuego y les exigieron que bajaran del vehículo.

megaoperativo binacional de aduanas y policia de brasil permitio incautar cigarrillos por 10 millones de pesos
Seguí leyendo

Megaoperativo binacional de Aduanas y Policía de Brasil permitió incautar cigarrillos por 10 millones de pesos

Ferreira se resistió y uno de los adolescentes comenzó a disparar. El policía repelió el ataque con su arma y abatió al adolescente de 17 años.

Las heridas de bala que recibió Ferreira causaron su muerte en el lugar, en tanto su hermano sufrió heridas de gravedad y permanece internado en un hospital.

El otro adolescente también fue herido por el policía y fue encontrado en el lugar. También fue trasladado a un centro de salud.

velorio-policía-aesinado-cerro
Temas de la nota

Lo más visto

video
VIDEO DEL INCENDIO Y LAS EXPLOSIONES

Incendio y explosiones en depósito de fuegos artificiales del barrio Reus afectó comercio lindero y vehículos
SEIS IMPUTADOS

Desarticulan red de proxenetismo, trata y explotación sexual; rescatan a cinco mujeres y cuatro niños
prisión 6 años y 8 meses

El futbolista de Peñarol Diego García fue condenado por abuso sexual en Argentina
MENSAJE EN REDES TRAS CONDENA

"Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha", afirmó la joven que denunció a Diego García
montevideo

Un auto cruzó en rojo en 18 de Julio y causó accidente múltiple en el cruce con Acevedo Díaz

Te puede interesar

Peñarol anunció la rescisión inmediata del contrato de Diego García con el club tras su condena por abuso sexual
COMUNICADO DEL CLUB

Peñarol anunció la rescisión inmediata del contrato de Diego García con el club tras su condena por abuso sexual
Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha, afirmó la joven que denunció a Diego García
MENSAJE EN REDES TRAS CONDENA

"Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha", afirmó la joven que denunció a Diego García
Foto: Diego García en Instagram. video
prisión 6 años y 8 meses

El futbolista de Peñarol Diego García fue condenado por abuso sexual en Argentina

Dejá tu comentario