"Son horas y días bastante difíciles para la fuerza policial toda", dijo Carlos Negro tras asesinato del policía

El ministro del Interior , Carlos Negro , dijo que “son horas y días bastante difíciles para el Ministerio del Interior , para la fuerza policial toda, debido a los trágicos acontecimientos; la muerte, el homicidio de un funcionario policial en el día de ayer”.

Las declaraciones las hizo durante su exposición en el acto central del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se realizó en la Torre Ejecutiva en la mañana de este martes.

“Nosotros no queríamos estar ausentes en una jornada como la de hoy (en Torre Ejecutiva) y decidimos posponer un poco nuestra asistencia a la ceremonia que se está realizando actualmente en el velatorio y luego para concurrir al cementerio. No queríamos posponer nuestra concurrencia a este evento porque las circunstancias que se viven también en materia de violencia contra las mujeres ameritan que estemos hoy aquí, toda esta gente reunida”, expresó, explicando su ausencia en el velatorio del policía, que se hizo en el barrio Buceo .

Seguí leyendo Se realizó el velatorio y sepelio del policía César Ferreira, asesinado en el Cerro durante una rapiña

Ferreira, de 30 años, fue asesinado en la madrugada del lunes durante un intento de rapiña en la rambla del Cerro, fue velado en la empresa Abbate, en Buceo, y será sepultado en la tarde de este martes en el cementerio del Cerro.

El efectivo estaba dentro de un auto junto a su hermano y otras dos personas cuando dos adolescentes, de 17 y 16 años, los amenazaron con armas de fuego y les exigieron que bajen del vehículo.

Ferreira se resistió y uno de los adolescentes comenzó a disparar. El policía respondió con su arma y abatió al joven de 17 años.

Las heridas de bala que recibió Ferreira le causaron la muerte en el lugar. Su hermano sufrió lesiones de gravedad y continúa internado.

El otro adolescente también resultó herido por los disparos del policía. Fue encontrado en el lugar y trasladado a un centro de salud.