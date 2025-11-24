Un policía de 30 años fue asesinado durante un intento de rapiña en la madrugada de este lunes en la rambla del Cerro.
Un policía asesinado, su hermano grave, un delincuente abatido y otro herido en la rambla del Cerro
Un policía y su hermano estaban en un auto cuando dos adolescentes los fueron a rapiñar. Hubo un tiroteo y el policía murió, su hermano fue herido, en tanto un delincuente fue abatido y el otro herido.
Estaba en un auto con su hermano, de 20 años, quien fue herido de gravedad y trasladado primero al hospital del Cerro y luego al Pasteur. En el auto también estaban una mujer y otro hombre, que resultaron ilesos.
Todos fueron abordados por dos adolescentes que se acercaron con intenciones de asaltarlos. Con un arma los obligan a bajar del auto pero en un principio el policía se resiste.
Uno de los rapiñeros efectúa un disparo y allí el policía repele la agresión con su arma. En el tiroteo resulta asesinado el policía, y es abatido uno de los delincuentes, de 17 años. Ambos mueren en el lugar.
La Policía que fue alertada por una llamada al 911 llega al lugar y traslada al hermano del efectivo.
Luego escuchan gritos y encuentran tirado en el pasto a quien presumen es el otro delincuente, también herido, de 16 años.
Los policías incautaron en lugar dos armas, la del policía y la del rapiñero.
