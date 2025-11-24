RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN INTENTO DE RAPIÑA

Un policía asesinado, su hermano grave, un delincuente abatido y otro herido en la rambla del Cerro

Un policía y su hermano estaban en un auto cuando dos adolescentes los fueron a rapiñar. Hubo un tiroteo y el policía murió, su hermano fue herido, en tanto un delincuente fue abatido y el otro herido.

El lugar donde fue asesinado el policía, en la rambla del Cerro. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Estaba en un auto con su hermano, de 20 años, quien fue herido de gravedad y trasladado primero al hospital del Cerro y luego al Pasteur. En el auto también estaban una mujer y otro hombre, que resultaron ilesos.

Todos fueron abordados por dos adolescentes que se acercaron con intenciones de asaltarlos. Con un arma los obligan a bajar del auto pero en un principio el policía se resiste.

Uno de los rapiñeros efectúa un disparo y allí el policía repele la agresión con su arma. En el tiroteo resulta asesinado el policía, y es abatido uno de los delincuentes, de 17 años. Ambos mueren en el lugar.

La Policía que fue alertada por una llamada al 911 llega al lugar y traslada al hermano del efectivo.

Luego escuchan gritos y encuentran tirado en el pasto a quien presumen es el otro delincuente, también herido, de 16 años.

Los policías incautaron en lugar dos armas, la del policía y la del rapiñero.

