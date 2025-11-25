RECIBÍ EL NEWSLETTER
prisión 6 años y 8 meses

El futbolista de Peñarol Diego García fue condenado por abuso sexual en Argentina

Diego García deberá cumplir 6 años y 8 meses de prisión; al momento ordenaron su detención con arresto domiciliario y tobillera electrónica hasta que la sentencia quede firme.

Foto: Diego García en Instagram.

El futbolista uruguayo Diego García fue condenado en la tarde de este martes a la pena de 6 años y 8 meses de prisión por abuso sexual con acceso carnal, en un proceso judicial que se lleva adelante en La Plata, Argentina.

El juez Ezequiel Medrano ordenó su inmediata detención con arresto domiciliario con tobillera electrónica, hasta que la sentencia quede firme. La defensa de García pedirá apelación. En tanto, el fiscal Lucas Domsky había pedido una pena de ocho años de cárcel.

García tenía un contrato con Peñarol, que cayó de forma automática tras conocerse el fallo, según indicaron desde el club.

El abuso sexual ocurrió el 24 de febrero de 2021, cuando García integraba el plantel de Estudiantes de La Plata. La denuncia fue presentada por la joven —jugadora de hockey del mismo club— por la violación que ocurrió en una residencia del club. El futbolista siempre negó la acusación.

La condena se conoce en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Durante la audiencia y tras conocer la sentencia, García se desmayó ante el tribunal y tuvo que ser asistido por personal médico.

