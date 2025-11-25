El futbolista de Peñarol Diego García fue condenado por abuso sexual en Argentina

El futbolista uruguayo Diego García fue condenado en la tarde de este martes a la pena de 6 años y 8 meses de prisión por abuso sexual con acceso carnal, en un proceso judicial que se lleva adelante en La Plata, Argentina.

El juez Ezequiel Medrano ordenó su inmediata detención con arresto domiciliario con tobillera electrónica, hasta que la sentencia quede firme. La defensa de García pedirá apelación. En tanto, el fiscal Lucas Domsky había pedido una pena de ocho años de cárcel.

García tenía un contrato con Peñarol , que cayó de forma automática tras conocerse el fallo, según indicaron desde el club.

Seguí leyendo Peñarol anunció la rescisión inmediata del contrato de Diego García con el club tras su condena por abuso sexual

El abuso sexual ocurrió el 24 de febrero de 2021, cuando García integraba el plantel de Estudiantes de La Plata. La denuncia fue presentada por la joven —jugadora de hockey del mismo club— por la violación que ocurrió en una residencia del club. El futbolista siempre negó la acusación.

La condena se conoce en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Durante la audiencia y tras conocer la sentencia, García se desmayó ante el tribunal y tuvo que ser asistido por personal médico.