Desarticulan red de proxenetismo, trata y explotación sexual; rescatan a cinco mujeres y cuatro niños

Seis personas fueron imputadas por proxenetismo y suministro de drogas en el marco de la Operación India, que desarticuló una red de trata de personas y explotación sexual en Montevideo, y rescató a cinco mujeres y cuatro niños.

La Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional desarrolló acciones en el marco de la operación internacional "Liberterra III" de Interpol bajo la órbita de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6º turno de Montevideo.

La investigación se inició en octubre de 2022 y se retomó en junio de este año. En el proceso de la indagatoria, se identificaron indicadores de trata y explotación sexual, como privación de libertad, retención de celulares, control económico, amenazas, multas abusivas, coacción, maltrato, alojamiento condicionado al trabajo sexual y suministro de estupefacientes.

La Policía constató que las personas indagadas en el marco de esta operación administraban dos locales nocturnos en los que se detectaron a más de 60 posibles víctimas. Con esa información, se realizaron cuatro allanamientos simultáneos en Montevideo y se ejecutaron varias órdenes de detención.

Durante los allanamientos, se detuvieron a cinco personas y luego cuatro más en diferentes lugares, sobre las que pesaba órdenes de detención. La Policía incautó dinero en pesos uruguayos y dólares, documentación variada, celulares, DVR, cintas VHS, dispositivos de almacenamiento (pendrives, SD y micro SD), drogas, documentación municipal y de clientes, pulseras y accesorios, fotos y una pistola de aire comprimido, entre otros objetos, detalló el Ministerio del Interior.

La Fiscalía dispuso la intervención de la Unidad de Víctimas, la pericia de los dispositivos incautados y la conducción de los detenidos. Tras la audiencia judicial, se imputaron a seis personas y se dispusieron medidas cautelares a tres y medidas limitativas a otras dos por un delito continuado de proxenetismo, en reiteración real con un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas a título oneroso.