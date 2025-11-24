RECIBÍ EL NEWSLETTER
Homicidio en montevideo

Mataron a un hombre y su cuerpo fue hallado en su auto frente al estadio Centenario

La víctima, de 47 años, recibió un disparo y una puñalada. Parte de su recorrido fue captado por cámaras de videovigilancia.

Foto: Subrayado. Zona del estadio Centenario, Parque Batlle, Montevideo.

Un hombre de 47 años fue encontrado muerto dentro de un auto Chevrolet Onix blanco en Federico Vidiella y Ramón Benzano, en una de las esquinas del estadio Centenario.

El hallazgo fue a las once y media de la noche del sábado. El cuerpo presenta un disparo en la pierna izquierda y una puñalada en el pecho, observó la Policía.

Mediante cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior, los investigadores lograron establecer que el hombre circulaba en el auto y al llegar a Parque Batlle ingresó caminando a una zona arbolada, a la altura del túnel de avenida Italia.

Foto: Subrayado.
Minutos después salió, subió al auto, manejó unas cinco cuadras y perdió el dominio del vehículo.

El caso está siendo investigado por el Departamento de Homicidios y por la fiscalía especializada, a cargo de Mirta Morales, quien estuvo en la escena del crimen durante la noche del sábado y madrugada del domingo. Asimismo, la Policía Científica hizo pericias en busca de evidencia.

