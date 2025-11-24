En 2018 fue condenado por 11 rapiñas, ahora volvió a rapiñar y lo enviaron a prisión preventiva

El viernes a las cuatro de la tarde un rapiñero de 36 años subió a un ómnibus de la línea 174 de Cutcsa en Villa Española, con una cuchilla amenazó al conductor y robó dinero de la recaudación. La rapiña duró 20 segundos, según quedó registrada en la cámara de seguridad del ómnibus.

Tras la agresión, el delincuente bajó, se fue caminando y el vehículo siguió la marcha. Del caso tomaron conocimiento policías del área Bus Seguro de la Zona Operacional III.

Cuarenta minutos después los efectivos iban en el ómnibus de la línea 538, que circulaba por Villa Española rumbo a Plaza España. Allí estaba el mismo delincuente, a quien vieron que sacó una cuchilla y amenazó al chofer, por lo que lo detuvieron.

Uno de los policías sufrió un corte en la mano durante el forcejeo, que también quedó registrado en la cámara de seguridad del ómnibus.

El rapiñero fue detenido en el lugar y llevado ante la Fiscalía. En las últimas horas fue imputado por un delito de rapiña y otro en grado de tentativa. Deberá cumplir 90 días de prisión preventiva, a la espera del fallo definitivo.

Es un hombre de 36 años con tres antecedentes penales, el último de 2018 por haber cometido once rapiñas.