Un incendio provocó pérdidas totales en una pequeña vivienda precaria del barrio Manga, en un pasaje interno de Camino al Paso del Andaluz y Tolón.
Incendio en vivienda precaria del barrio Manga provoca pérdidas totales, no hubo heridos
El incendio comenzó en una vivienda precaria, con techo de metal. Los bomberos acudieron al lugar y apagaron el fuego. No hubo heridos.
Según constató en el lugar Sara Petrocceli para Subrayado, la vivienda de bloques y techo de chapa tomó fuego, con el riesgo de que se extendiera a casas vecinas.
Los bomberos acudieron al lugar y extinguieron las llamas en pocos minutos. No hubo heridos, sí pérdidas materales.
