MANGA, MONTEVIDEO

Incendio en vivienda precaria del barrio Manga provoca pérdidas totales, no hubo heridos

El incendio comenzó en una vivienda precaria, con techo de metal. Los bomberos acudieron al lugar y apagaron el fuego. No hubo heridos.



Según constató en el lugar Sara Petrocceli para Subrayado, la vivienda de bloques y techo de chapa tomó fuego, con el riesgo de que se extendiera a casas vecinas.

Los bomberos acudieron al lugar y extinguieron las llamas en pocos minutos. No hubo heridos, sí pérdidas materales.

Foto: Subrayado. Residencial en Treinta y Tres.
Condenan con prisión a la dueña y una empleada del residencial en Treinta y Tres donde murieron 10 ancianos
