Incendio en vivienda precaria del barrio Manga provoca pérdidas totales, no hubo heridos

Un incendio provocó pérdidas totales en una pequeña vivienda precaria del barrio Manga, en un pasaje interno de Camino al Paso del Andaluz y Tolón.

Según constató en el lugar Sara Petrocceli para Subrayado, la vivienda de bloques y techo de chapa tomó fuego, con el riesgo de que se extendiera a casas vecinas.

Los bomberos acudieron al lugar y extinguieron las llamas en pocos minutos. No hubo heridos, sí pérdidas materales.

