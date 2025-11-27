Declararon inimputable al joven que mató a sus padres y a su hermano en Ciudad 18 de Mayo

La Justicia formalizó la investigación por el caso del joven que mató a sus padres y a su hermano en Ciudad 18 de Mayo .

El hombre fue declarado inimputable y como presunto autor de tres delitos de homicidio, dos de ellos muy especialmente agravado por el concurso y desmembramiento y los tres especialmente agravados por el parentesco, informó el director de Comunicaciones de Fiscalía, Javier Benech.

Como medida cautelar deberá cumplir internación en un centro de salud adecuado para su patología mental por el plazo de 180 días, mientras continúa la investigación.

"Esta persona tenía un problema de salud de base por el que venía siendo tratado, pero no se había detectado, no estaba siendo tratado por un tema de salud mental que la pericia concluyó que se trata de una esquizofrenia", dijo Benech en rueda de prensa.

Y agregó: "Se dispuso ahora como medida cautelar la internación en su centro de salud para tratar este problema que no estaba siendo tratado".

Además, señaló que se periciarán dispositivos electrónicos y que la fiscal solicitará alguna otra pericia.

El caso

El caso se conoció cuando compañeros de trabajo del padre, capataz de una obra en Montevideo, notaron que llevaba dos días sin presentarse y fueron a su casa para saber qué ocurría. Allí los recibió el hijo, que dijo que sus padres se habían ido de viaje, pero la presencia del auto del hombre y sus respuestas sospechosas llevaron a los trabajadores a hacer una denuncia.

Cuando el comisario de la Seccional 30 llegó al lugar, observó que el joven tenía las manos lastimadas y decidió interrogarlo. Primero afirmó que había sido atacado por seis desconocidos y que los cuerpos estaban dentro de la vivienda. Al ingresar, los policías encontraron a las tres víctimas, dos de ellas desmembradas, dijeron a Subrayado fuentes del caso.

El jefe de Policía de Canelones, Fabio Quevedo, dijo tras el hallazgo: "Nos encontramos con una escena dantesca". Una situación y una escena muy compleja: tres personas fallecidas, dos de ellas desmembradas”.

De acuerdo con información policial primaria, el joven sufre una patología psiquiátrica. En el lugar dijo que había comenzado a desmembrar los cuerpos porque no podía sacarlos solo. Fue detenido de inmediato y el caso quedó en manos del Departamento de Homicidios de Canelones y de la Fiscalía.