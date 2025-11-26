RECIBÍ EL NEWSLETTER
Motociclista está grave tras ser embestido por una camioneta; el conductor fue retenido por vecinos a pocas cuadras

El siniestro de tránsito grave tuvo lugar en el barrio Conciliación en la noche de este miércoles. El conductor de la camioneta cuenta con antecedentes por manejar alcoholizado.

Un siniestro de tránsito grave con intento de fuga por parte de un conductor tuvo lugar en la noche de este miércoles en las calles Santos y Confederada, en el barrio Conciliación.

Un motociclista de 22 años fue embestido por una camioneta que circulaba en el mismo sentido. El joven fue interceptado cuando intentó doblar.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde la escena que los vecinos escucharon el golpe y cuando salieron se percataron que el conductor de la camioneta Fiat Fiorino se había ido de la escena, por lo que salieron a buscarlo.

El hombre fue retenido a pocas cuadras y declara en la seccional; cuenta con antecedentes por manejar alcoholizado.

El joven motociclista fue trasladado por efectivos policiales en estado grave a un centro de salud.

