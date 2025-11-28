RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANELONES

Yamandú Orsi inauguró 32 viviendas de Mevir en Castellanos, Canelones

El presidente Yamandú Orsi inauguró este viernes de mañana 32 viviendas de Mevir en pueblo Castellanos, departamento de Canelones.

Orsi-viviendas-Mevir-Castellanos

El acto estuvo encabezado por Orsi, la ministra de Vivienda Tamara Paseyro, el presidente de Mevir Andrés Lima y el secretario de la Intendencia de Canelones Pedro Irigoin.

“Cuando hablamos de política de vivienda no solo hablamos de vivienda, que vaya si es importante, pero también estamos construyendo ciudad y ciudadanía”, dijo la ministra.

Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República.
Seguí leyendo

Orsi aclaró sus dichos sobre la seguridad en El Salvador y Bukele: "Es un ejemplo a analizar, no a seguir"

En el acto también estuvo presente el expresidente de Mevir Juan Pablo Delgado, ahora diputado del Partido Nacional, quien fue invitado a entregar una de las llaves. "Porque esto es política de Estado", dijo Lima.

Temas de la nota

Lo más visto

video
VEREDAS ROTAS O NUEVAS

El plan de la IMM para arreglar veredas de la capital: Bergara dijo que lo pagará el vecino en varios años
ESTE JUEVES

Murió el motociclista que fue embestido por una camioneta en Conciliación; familiares reclaman justicia
CUMPLIRÁ 180 DÍAS EN CENTRO DE SALUD

Declararon inimputable al joven que mató a sus padres y a su hermano en Ciudad 18 de Mayo
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Nubel Cisneros: caluroso, con elevadas sensaciones térmicas y posibles lluvias en la costa
SINIESTRO CONCILIACIÓN

Motociclista está grave tras ser embestido por una camioneta; el conductor fue retenido por vecinos a pocas cuadras

Te puede interesar

Escuela en el estadio Centenario cerrará por el show de Shakira y alumnos deberán retirar viandas video
Escuela n.° 100

Escuela en el estadio Centenario cerrará por el show de Shakira y alumnos deberán retirar viandas
Incendio en vivienda precaria del barrio Manga provoca pérdidas totales, no hubo heridos video
MANGA, MONTEVIDEO

Incendio en vivienda precaria del barrio Manga provoca pérdidas totales, no hubo heridos
Yamandú Orsi inauguró 32 viviendas de Mevir en Castellanos, Canelones video
CANELONES

Yamandú Orsi inauguró 32 viviendas de Mevir en Castellanos, Canelones

Dejá tu comentario