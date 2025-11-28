Yamandú Orsi inauguró 32 viviendas de Mevir en Castellanos, Canelones

El presidente Yamandú Orsi inauguró este viernes de mañana 32 viviendas del programa Mevir en pueblo Castellanos, en el departamento de Canelones.

El acto estuvo encabezado por Orsi, la ministra de Vivienda Tamara Paseyro, el presidente de Mevir Andrés Lima y el secretario de la Intendencia de Canelones Pedro Irigoin.

“Cuando hablamos de política de vivienda no solo hablamos de vivienda, que vaya si es importante, pero también estamos construyendo ciudad y ciudadanía”, dijo la ministra.

En el acto también estuvo presente el expresidente de Mevir Juan Pablo Delgado, ahora diputado del Partido Nacional, quien fue invitado a entregar una de las llaves. "Porque esto es política de Estado", dijo Lima.