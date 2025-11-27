Nubel Cisneros anuncia tiempo caluroso para este jueves y las próximas jornadas, pero con posibles lluvias en la costa sur primero, y luego en el litoral oeste y el norte.
Nubel Cisneros: caluroso, con elevadas sensaciones térmicas y posibles lluvias en la costa
Nubel Cisneros anuncia tiempo caluroso para este jueves y las próximas jornadas, pero con posibles lluvias en la costa sur primero, y luego en el litoral oeste y el norte. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fresca a templada con cielo despejado a escasamente nublado. En la tarde se mantienen condiciones cálidas a calurosas con elevadas sensaciones térmicas, previéndose pasaje de nubosidad en la noche por áreas costeras, inestabilizando la zona.
El viernes tendremos un inicio de jornada templada aun con mucha nubosidad en la madrugada sobre la franja costera manteniendo inestable la zona. En la tarde se mantienen condiciones cálidas a calurosas con elevadas sensaciones térmicas y gradual aumento de nubosidad, inestabilizándose hacia el final de la jornada las zonas litoral y norte.
"Se complica el domingo, es muy probable que a la hora del partido tengamos lluvias", anunció Nubel
El sábado se presentarán inestables las zonas litoral y norte con algunas lluvias aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con mucha nubosidad inestabilizándose en la noche el resto del país.
Jueves 27
Norte: máxima 38º y mínima 18º
Sur: máxima 35º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 31º y mínima 19º
Viernes 28
Norte: máxima 38º y mínima 16º
Sur: máxima 36º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 18º
Sábado 29
Norte: máxima 32º y mínima 16º
Sur: máxima 26º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 16º
