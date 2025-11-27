RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Nubel Cisneros: caluroso, con elevadas sensaciones térmicas y posibles lluvias en la costa

Nubel Cisneros anuncia tiempo caluroso para este jueves y las próximas jornadas, pero con posibles lluvias en la costa sur primero, y luego en el litoral oeste y el norte. Los detalles día a día.

Montevideo-vista-aérea-torre-canal-cielo-foto-Bhúo

Nubel Cisneros anuncia tiempo caluroso para este jueves y las próximas jornadas, pero con posibles lluvias en la costa sur primero, y luego en el litoral oeste y el norte.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fresca a templada con cielo despejado a escasamente nublado. En la tarde se mantienen condiciones cálidas a calurosas con elevadas sensaciones térmicas, previéndose pasaje de nubosidad en la noche por áreas costeras, inestabilizando la zona.

El viernes tendremos un inicio de jornada templada aun con mucha nubosidad en la madrugada sobre la franja costera manteniendo inestable la zona. En la tarde se mantienen condiciones cálidas a calurosas con elevadas sensaciones térmicas y gradual aumento de nubosidad, inestabilizándose hacia el final de la jornada las zonas litoral y norte.

El sábado se presentarán inestables las zonas litoral y norte con algunas lluvias aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con mucha nubosidad inestabilizándose en la noche el resto del país.

Jueves 27

Norte: máxima 38º y mínima 18º

Sur: máxima 35º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 31º y mínima 19º

Viernes 28

Norte: máxima 38º y mínima 16º

Sur: máxima 36º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 18º

Sábado 29

Norte: máxima 32º y mínima 16º

Sur: máxima 26º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 16º

