Murió el motociclista que fue embestido por una camioneta en Conciliación; familiares reclaman justicia

El siniestro de tránsito tuvo lugar en las calles Santos y Confederada. El conductor de la camioneta cuenta con antecedentes por manejar alcoholizado; se encuentra emplazado.

Accidente-Conciliación-moto-camioneta

La familia se concentró en el Cudam del barrio Colón y pide justicia. El conductor de la camioneta está emplazado.

El siniestro con intento de fuga por parte de un conductor tuvo lugar en las calles Santos y Confederada.

Seccional 26, en Paso Carrasco, Canelones.
Una motociclista de 20 años resultó con lesiones graves tras chocar con un auto en Paso Carrasco

El joven fue embestido por una camioneta que circulaba en el mismo sentido y fue interceptado cuando intentó doblar.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde la escena que los vecinos escucharon el golpe y cuando salieron se percataron que el conductor de la camioneta Fiat Fiorino se había ido de la escena, por lo que salieron a buscarlo.

El hombre fue retenido a pocas cuadras; cuenta con antecedentes por manejar alcoholizado.

El joven motociclista fue trasladado por efectivos policiales en estado grave a un centro de salud.

