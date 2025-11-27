Condenan con prisión a la dueña y una empleada del residencial en Treinta y Tres donde murieron 10 ancianos

Foto: Subrayado. Residencial en Treinta y Tres.

En la madrugada del 7 de julio de 2024 un incendio en un geriátrico dejó diez adultos mayores muertos y la Justicia halló responsabilidades en la dueña y una empleada del residencial. Tienen 48 y 30 años y fueron condenadas por homicidio culpable complejo.

La pena es de cinco años de prisión, que cumplirán de la siguiente manera: un año de cárcel, un año de prisión domiciliaria total, un año de arresto domiciliario nocturno y dos años de libertad a prueba, con la obligación de presentarse una vez por semana en seccional policial y el cumplimiento de trabajo comunitario por diez meses durante dos horas semanales.

El Ministerio de Salud Pública informó tras el incendio que el geriátrico no contaba con su habilitación y que ya lo había fiscalizado, en marzo de 2024 por última vez. Entonces constató “buen estado del lugar así como de los residentes”.

“Se habían recibido con anterioridad a esa visita dos denuncias respecto al funcionamiento de este residencial y ambas fueron diligenciadas. Se cumplía allí con la normativa referente a la cantidad de trabajadores de la salud que deben prestar servicio en una institución de este tipo”, señaló. Luego del incendio, resolvió su cierre.

Temas de la nota residencial

incendio