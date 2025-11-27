RECIBÍ EL NEWSLETTER
Incendio en geriátrico

Condenan con prisión a la dueña y una empleada del residencial en Treinta y Tres donde murieron 10 ancianos

Los ancianos murieron en la madrugada del 7 de julio de 2024. Y la Justicia condenó a las mujeres por homicidio culpable complejo.

Foto: Subrayado. Residencial en Treinta y Tres.

Foto: Subrayado. Residencial en Treinta y Tres.

En la madrugada del 7 de julio de 2024 un incendio en un geriátrico dejó diez adultos mayores muertos y la Justicia halló responsabilidades en la dueña y una empleada del residencial. Tienen 48 y 30 años y fueron condenadas por homicidio culpable complejo.

La pena es de cinco años de prisión, que cumplirán de la siguiente manera: un año de cárcel, un año de prisión domiciliaria total, un año de arresto domiciliario nocturno y dos años de libertad a prueba, con la obligación de presentarse una vez por semana en seccional policial y el cumplimiento de trabajo comunitario por diez meses durante dos horas semanales.

El Ministerio de Salud Pública informó tras el incendio que el geriátrico no contaba con su habilitación y que ya lo había fiscalizado, en marzo de 2024 por última vez. Entonces constató “buen estado del lugar así como de los residentes”.

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del triple homicidio en 18 de Mayo, Canelones.
Seguí leyendo

Triple homicidio en 18 de Mayo: fiscal pidió audiencia para definir el futuro judicial del detenido

“Se habían recibido con anterioridad a esa visita dos denuncias respecto al funcionamiento de este residencial y ambas fueron diligenciadas. Se cumplía allí con la normativa referente a la cantidad de trabajadores de la salud que deben prestar servicio en una institución de este tipo”, señaló. Luego del incendio, resolvió su cierre.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TRIPLE HOMICIDIO EN CANELONES

"Nos encontramos con una escena dantesca", dijo jefe de Policía de Canelones sobre el triple homicidio en 18 de Mayo
PUNTA CARRETAS

Denuncian que dos adolescentes de 13 y 14 años fueron perseguidos, acosados y amenazados por ser judíos
SINIESTRO CONCILIACIÓN

Motociclista está grave tras ser embestido por una camioneta; el conductor fue retenido por vecinos a pocas cuadras
TRASLADADO DEL EX-COMCAR

Un recluso de 27 años murió en el Clínicas tras ser apuñalado en la cárcel de Santiago Vázquez
Flor de maroñas

Homicidio a una cuadra del Intercambiador Belloni: atacaron a tiros a un hombre de 28 años

Te puede interesar

El presidente está informado de todos los eventos relevantes, dijo Alejandro Sánchez video
SECRETARIO DE PRESIDENCIA

"El presidente está informado de todos los eventos relevantes", dijo Alejandro Sánchez
Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del triple homicidio en 18 de Mayo, Canelones.
Detenido de 27 años

Triple homicidio en 18 de Mayo: fiscal pidió audiencia para definir el futuro judicial del detenido
Foto: Subrayado, archivo.
Ciudad de la costa, canelones

Mataron a tiros a un hombre de 39 años en una plaza en Lagomar

Dejá tu comentario