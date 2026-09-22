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Baleó a una mujer, la ató y prendió fuego la casa: fue condenado a 30 años por homicidio muy especialmente agravado

El hombre baleó a la mujer de 28 años en la cabeza y el pecho, la ató con una cadena y provocó un incendio en la vivienda, mientras la víctima seguía con vida.

Foto: Subrayado. El fuego afectó a, al menos, dos viviendas en Maldonado Nuevo.

Foto: Subrayado. El fuego afectó a, al menos, dos viviendas en Maldonado Nuevo.

Un hombre fue condenado a 30 años de prisión por el homicidio muy especialmente agravado de una mujer de 28 años, cometido en enero de 2024 en una vivienda de Maldonado Nuevo.

La Fiscalía de 1.° Turno de Maldonado obtuvo este lunes la condena del hombre por el crimen ocurrido entre la noche del 11 y la mañana del 12 de enero de 2024, en una vivienda ubicada en calle 5 y Justicia, en el barrio Maldonado Nuevo.

De acuerdo con los hechos que se lograron probar, durante una discusión el condenado le disparó dos veces a la mujer: una vez en la cabeza y otra en el pecho. Luego la ató con una cadena y la dejó en el lugar con vida.

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En la mañana del 12 de enero, el hombre regresó a la vivienda junto a otras personas, pero ingresó solo y provocó un incendio. La víctima continuaba con vida cuando comenzó el fuego y murió como consecuencia del fuego.

La vivienda, de unos cinco metros por seis, era de construcción de bloques y madera. Según informó la Fiscalía, funcionaba como punto de venta de estupefacientes.

Bomberos determinó que el incendio tuvo un origen humano y descartó que se tratara de un hecho accidental o fortuito.

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