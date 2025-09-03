Incendio de una gomería en La Paz: Bomberos trabajó para controlar el fuego

Incendio en una gomería de La Paz, cerca del centro de la ciudad. Trabajaron varias dotaciones de Bomberos.

En una vivienda cercana había tres personas -entre ellos un niño-, que pudieron salir del lugar y están en buenas condiciones de salud.

El fuego tomó un galpón de Conrado Moller y Ramón Álvarez. En un predio lindero hay otro galpón y un lugar de acopio de leña.

Embed Incendio en una gomería de La Paz, cerca del centro de la ciudad. Trabajan varias dotaciones de Bomberos. pic.twitter.com/MvaDDxhZOj — Subrayado (@Subrayado) September 4, 2025

