Incendio en una gomería de La Paz, cerca del centro de la ciudad. Trabajaron varias dotaciones de Bomberos.
Incendio de una gomería en La Paz: Bomberos trabajó para controlar el fuego
En una vivienda lindera había tres personas que pudieron salir del lugar y están en buenas condiciones de salud.
En una vivienda cercana había tres personas -entre ellos un niño-, que pudieron salir del lugar y están en buenas condiciones de salud.
El fuego tomó un galpón de Conrado Moller y Ramón Álvarez. En un predio lindero hay otro galpón y un lugar de acopio de leña.
