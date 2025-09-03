RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANELONES

Incendio de una gomería en La Paz: Bomberos trabajó para controlar el fuego

En una vivienda lindera había tres personas que pudieron salir del lugar y están en buenas condiciones de salud.

incendio-la-paz

Incendio en una gomería de La Paz, cerca del centro de la ciudad. Trabajaron varias dotaciones de Bomberos.

En una vivienda cercana había tres personas -entre ellos un niño-, que pudieron salir del lugar y están en buenas condiciones de salud.

El fuego tomó un galpón de Conrado Moller y Ramón Álvarez. En un predio lindero hay otro galpón y un lugar de acopio de leña.

