El incendio en una casa vacía, que está en venta, en Canelones y Ejido, comenzó poco antes del mediodía de este martes.
Incendio en una casa en venta de Canelones y Ejido; bomberos trabajó en el lugar
El incendio se produjo este martes cerca del mediodía. Los bomberos llegaron al lugar y extinguieron las llamas. En la casa no había nadie.
Los bomberos acudieron al llamado de emergencia y en pocos minutos pudieron controlar las llamas, que salían por la ventana y provocaron nerviosismo en los vecinos de la vivienda.
Una vez extinguido el fuego, el personal de bomberos recorrió la casa para saber si había alguien adentro. La vivienda estaba vacía.
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Ahora se investiga si alguien arrojó hacia adentro un objeto encendido. No hubo personas lesionadas.
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