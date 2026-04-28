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MONTEVIDEO

Incendio en una casa en venta de Canelones y Ejido; bomberos trabajó en el lugar

El incendio se produjo este martes cerca del mediodía. Los bomberos llegaron al lugar y extinguieron las llamas. En la casa no había nadie.

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El incendio en una casa vacía, que está en venta, en Canelones y Ejido, comenzó poco antes del mediodía de este martes.

Los bomberos acudieron al llamado de emergencia y en pocos minutos pudieron controlar las llamas, que salían por la ventana y provocaron nerviosismo en los vecinos de la vivienda.

Una vez extinguido el fuego, el personal de bomberos recorrió la casa para saber si había alguien adentro. La vivienda estaba vacía.

El incendio de chatarra y basura en Villa Creso, Toledo, Canelones. Foto: enviada a Subrayado por una vecina del barrio.
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Bomberos intervino en incendio de depósito de chatarra en Villa Crespo, Toledo

Ahora se investiga si alguien arrojó hacia adentro un objeto encendido. No hubo personas lesionadas.

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