Bomberos intervino en incendio de depósito de chatarra en Villa Crespo, Toledo

Incendio en depósito de chatarra y basura en Toledo. Foto: Eduardo Castro, Subrayado.

El incendio de chatarra y basura en Villa Creso, Toledo, Canelones. Foto: enviada a Subrayado por una vecina del barrio.

Un incendio se desató este jueves de mañana en un depósito de chatarra y residuos en la ciudad de Toledo, en la zona de Villa Crespo, informó la Dirección Nacional de Bomberos.

El fuego comenzó en un terreno baldío ubicado en La Capilla y Ramón Hernández, jurisdicción de Bomberos de Las Piedras.

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Según constató un equipo de Subrayado en el lugar, el fuego comenzó a las 5 de la mañana y fue contenido por los bomberos sin que se extendiera a las viviendas cercanas.

Una vecina contó a Subrayado que sintió miedo por el fuego, que estaba cerca de su casa, pero fue contenido y extinguido antes de que se propagara por la zona.

No hubo personas lesionadas y pérdidas materiales, más allá de la chatarra y basura quemada.