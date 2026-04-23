Un incendio se desató este jueves de mañana en un depósito de chatarra y residuos en la ciudad de Toledo, en la zona de Villa Crespo, informó la Dirección Nacional de Bomberos.
Bomberos intervino en incendio de depósito de chatarra en Villa Crespo, Toledo
El incendio se inició en un depósito de chatarra con residuos acumulados en Villa Crespo, Toledo, Cenelones. Trabajaron en el lugar bomberos de Las Piedras.
El fuego comenzó en un terreno baldío ubicado en La Capilla y Ramón Hernández, jurisdicción de Bomberos de Las Piedras.
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Según constató un equipo de Subrayado en el lugar, el fuego comenzó a las 5 de la mañana y fue contenido por los bomberos sin que se extendiera a las viviendas cercanas.
Una vecina contó a Subrayado que sintió miedo por el fuego, que estaba cerca de su casa, pero fue contenido y extinguido antes de que se propagara por la zona.
No hubo personas lesionadas y pérdidas materiales, más allá de la chatarra y basura quemada.
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