Filman a la adolescente que le apuntó a sus compañeros con una pistola de aire comprimido en un liceo en Salto

Video cedido a Subrayado.

El sindicato de profesores de Secundaria convocó a un paro y movilización frente al liceo N.° 3, luego de que se difundieran imágenes de una alumna de 15 años que ingresó armada al centro educativo y apuntó a otros estudiantes.

El paro será entre las 13:30 y las 19:15, con una concentración en la tarde frente al liceo. El gremio llamó a promover “bienestar, paz y consciencia entre comunidades educativas” tras lo ocurrido.

El episodio fue el lunes en el liceo ubicado en Agraciada y Pasaje San Eugenio. Según informó una funcionaria a la Policía, la adolescente disparó con un arma de aire comprimido hacia sus compañeros. No hubo heridos.

La Policía incautó el arma y trasladó a la joven y a dos estudiantes de 15 y 16 años a una dependencia policial. El caso fue informado a Fiscalía y es analizado por Secundaria, en un contexto de amenazas recientes en centros educativos.

Temas de la nota adolescente

Salto

liceo

arma