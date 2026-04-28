El sindicato de profesores de Secundaria convocó a un paro y movilización frente al liceo N.° 3, luego de que se difundieran imágenes de una alumna de 15 años que ingresó armada al centro educativo y apuntó a otros estudiantes.
Filman a la adolescente que le apuntó a sus compañeros con una pistola de aire comprimido en un liceo en Salto
El sindicato de profesores de Secundaria hará paro y movilización, llamando al “bienestar, paz y consciencia entre comunidades educativas”.
El paro será entre las 13:30 y las 19:15, con una concentración en la tarde frente al liceo. El gremio llamó a promover “bienestar, paz y consciencia entre comunidades educativas” tras lo ocurrido.
El episodio fue el lunes en el liceo ubicado en Agraciada y Pasaje San Eugenio. Según informó una funcionaria a la Policía, la adolescente disparó con un arma de aire comprimido hacia sus compañeros. No hubo heridos.
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La Policía incautó el arma y trasladó a la joven y a dos estudiantes de 15 y 16 años a una dependencia policial. El caso fue informado a Fiscalía y es analizado por Secundaria, en un contexto de amenazas recientes en centros educativos.
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