Un incendio de gran magnitud se produjo sobre las 18:00 horas del sábado en en Prado, en Juan Carlos Blanco y Villalba.
Incendio en un taller en el Prado: el techo colapsó y debieron evacuar a 22 personas de un residencial lindero
No hubo personas lesionadas y el incendio fue extinguido con la implementación de dos camiones cisternas.
Próximo a las 19:00 horas, se evacuó a 22 personas de un residencial lindero. No hubo personas lesionadas y el lugar sufrió afectaciones en la fachada.
El foco comenzó en un taller mecánico, con afectando un "vehículo liviano", informó bomberos.
Seguí leyendo
Incendio en Lavalleja afecta unas 170 hectáreas: se propagó a "monte nativo de altura" y realizan cortafuegos
En el depósito, el techo colapsó, pero se evitó la propagación a estructuras cercanas.
Dos camiones cisternas fueron utilizados en este hecho.
Lo más visto
RÍO URUGUAY
Prefectura incautó mercadería por más de USD 20.000 que fue abandonada por una embarcación en la costa de Salto
Fue arrestado
Conductor manejó alcoholizado y chocó tres veces desde Parque Rodó a Pocitos: hirió a un motociclista
INUMET
Meteorología actualizó la advertencia color amarillo por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Accidente fatal
Un muerto y cinco heridos en un choque entre dos autos en ruta 5, en Rivera
meteorología
Dejá tu comentario