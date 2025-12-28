Incendio en un taller en el Prado: el techo colapsó y debieron evacuar a 22 personas de un residencial lindero

Foto cedida a Subrayado. Incendio en taller en Prado.

Un incendio de gran magnitud se produjo sobre las 18:00 horas del sábado en en Prado , en Juan Carlos Blanco y Villalba.

Próximo a las 19:00 horas, se evacuó a 22 personas de un residencial lindero. No hubo personas lesionadas y el lugar sufrió afectaciones en la fachada.

El foco comenzó en un taller mecánico, con afectando un "vehículo liviano", informó bomberos.

En el depósito, el techo colapsó, pero se evitó la propagación a estructuras cercanas.

Dos camiones cisternas fueron utilizados en este hecho.