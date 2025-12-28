RECIBÍ EL NEWSLETTER
Incendio en un taller en el Prado: el techo colapsó y debieron evacuar a 22 personas de un residencial lindero

No hubo personas lesionadas y el incendio fue extinguido con la implementación de dos camiones cisternas.

Foto cedida a Subrayado. Incendio en taller en Prado.

Un incendio de gran magnitud se produjo sobre las 18:00 horas del sábado en en Prado, en Juan Carlos Blanco y Villalba.

Próximo a las 19:00 horas, se evacuó a 22 personas de un residencial lindero. No hubo personas lesionadas y el lugar sufrió afectaciones en la fachada.

El foco comenzó en un taller mecánico, con afectando un "vehículo liviano", informó bomberos.

Foto: Ejército en X. Imágenes del fuego este sábado. 
En el depósito, el techo colapsó, pero se evitó la propagación a estructuras cercanas.

Dos camiones cisternas fueron utilizados en este hecho.

