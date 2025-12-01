Incendio en un hogar de INAU: Bomberos controló el fuego y tres personas fueron asistidas en el lugar

Un hogar de INAU se incendió este lunes, en camino Castro y Carlos María de Pena, en el barrio Prado.

El hecho ocurrió sobre el mediodía. Tres personas fueron atendidas en la puerta por principio de intoxicación, pero no hay mayores lesiones.

Bomberos trabaja en el lugar, así como varias ambulancias para quienes requieran asistencia.

Según información primaria, el incendio comenzó en una de las habitaciones, desde donde se desprendía humo sobre las 14:20. El fuego fue controlado. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/1995544826041758022&partner=&hide_thread=false Incendio en un hogar de INAU que funciona en el barrio Prado. No hay personas lesionadas. pic.twitter.com/Z3amFSM5xB — Subrayado (@Subrayado) December 1, 2025

