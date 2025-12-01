Un hogar de INAU se incendió este lunes, en camino Castro y Carlos María de Pena, en el barrio Prado.
Incendio en un hogar de INAU: Bomberos controló el fuego y tres personas fueron asistidas en el lugar
Información primaria indica que el fuego comenzó en una de las habitaciones de la casa, ubicada en camino Castro y Carlos María de Pena.
El hecho ocurrió sobre el mediodía. Tres personas fueron atendidas en la puerta por principio de intoxicación, pero no hay mayores lesiones.
Bomberos trabaja en el lugar, así como varias ambulancias para quienes requieran asistencia.
Seguí leyendo
Confirman sentencia que obliga al Estado a indemnizar a Joselo López y otros funcionarios de INAU por video difundido en 2015
Según información primaria, el incendio comenzó en una de las habitaciones, desde donde se desprendía humo sobre las 14:20. El fuego fue controlado.
Lo más visto
HOMICIDIO EN LA UNIÓN
Un homicidio por error: la historia de cómo mataron a un estudiante de UTU cuando celebraba el fin de curso
INTENDENTE DE MONTEVIDEO
Mario Bergara dijo que la IMM evalúa estacionamiento tarifado en Pocitos, Punta Carretas y Carrasco
Sociedad
Entra en vigencia este lunes 1º de diciembre el nuevo régimen de comercio de frontera
FISCALÍA
Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
Plaza matriz
Dejá tu comentario