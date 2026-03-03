Incendio en un depósito de Suárez, Canelones: fuego y mucho humo en la zona, cerca de una escuela. Foto: captura de pantalla de video de Bomberos.

Un importante incendio se registró este martes de mañana en un depósito de la ciudad de Suárez , en Canelones .

Las llamas de gran tamaño y las columnas de humo espeso y negro se podían ver a muchas cuadras de distancia, informó el sitio de noticias El Megáfono Pando.

El humo afectó toda la zona y generaron preocupación en una escuela cercana. El depósito está sobre la ruta 74, cerca de la escuela 220 de tiempo completo, pero no hubo ninguna afectación al centro de estudios, según dijo a Subrayado la directora de Inicial y Primaria Gabriela Salsamendi, que recibió un informe de autoridades locales.

Seguí leyendo Un joven de 22 años falleció tras el incendio de su casa en Salto

Al lugar debió concurrir una dotación de bomberos de Montevideo en apoyo debido a la magnitud del incendio. Los bomberos trabajan aún en el depósito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/2028862248190382228?s=20&partner=&hide_thread=false “Más de 10 años de trabajo que en 10 minutos el fuego se los llevó”, dijo la dueña del depósito de remates que se incendió esta mañana en Suárez, Canelones.https://t.co/ogaRHIZFoW

El informe de @Lalocastro2112 pic.twitter.com/zFY3lELrMI — Subrayado (@Subrayado) March 3, 2026

El informe de Bomberos

De acuerdo al informe de la Dirección Nacional de Bomberos, al que accedió Subrayado, “próximo a la hora 08:12 se recibió aviso por un incendio en un depósito de madera y materiales varios, ubicado en Ruta 74, km 29”.

“Al arribo de la primera dotación, perteneciente al destacamento de Carrasco, se constató fuego declarado en un local de uso comercial, de unos 15 x 15 metros, sin riesgo de propagación a estructuras linderas. Posteriormente se confirmó que se trataba de una nave principal con dos subdivisiones internas, construida en estructura metálica y cerramientos de chapa, con fuego generalizado en su interior”, detalla el informe.

“En el lugar trabajaron dotaciones de los destacamentos Carrasco, Casavalle y camión cisterna de del Centro y Cordón, realizando tareas de ataque directo al fuego, enfriamiento y control del siniestro, con apoyo de unidad cisterna para abastecimiento de agua”, agrega Bomberos.

“No se registraron personas lesionadas ni fallecidas”, concluye.