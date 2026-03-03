RECIBÍ EL NEWSLETTER
NO HUBO PERSONAS LESIONADAS

Incendio en un depósito de Suárez, Canelones: fuego y mucho humo en la zona, cerca de una escuela

Un incendio se registró este martes de mañana en un depósito de la ciudad de Suárez, en Canelones. Generó preocupación por una escuela cercana, pero no hubo afectación al centro de estudios, según las autoridades.

Incendio en un depósito de Suárez, Canelones: fuego y mucho humo en la zona, cerca de una escuela. Foto: captura de pantalla de video de Bomberos.

Las llamas de gran tamaño y las columnas de humo espeso y negro se podían ver a muchas cuadras de distancia, informó el sitio de noticias El Megáfono Pando.

El humo afectó toda la zona y generaron preocupación en una escuela cercana. El depósito está sobre la ruta 74, cerca de la escuela 220 de tiempo completo, pero no hubo ninguna afectación al centro de estudios, según dijo a Subrayado la directora de Inicial y Primaria Gabriela Salsamendi, que recibió un informe de autoridades locales.

Al lugar debió concurrir una dotación de bomberos de Montevideo en apoyo debido a la magnitud del incendio. Los bomberos trabajan aún en el depósito.

El informe de Bomberos

De acuerdo al informe de la Dirección Nacional de Bomberos, al que accedió Subrayado, “próximo a la hora 08:12 se recibió aviso por un incendio en un depósito de madera y materiales varios, ubicado en Ruta 74, km 29”.

“Al arribo de la primera dotación, perteneciente al destacamento de Carrasco, se constató fuego declarado en un local de uso comercial, de unos 15 x 15 metros, sin riesgo de propagación a estructuras linderas. Posteriormente se confirmó que se trataba de una nave principal con dos subdivisiones internas, construida en estructura metálica y cerramientos de chapa, con fuego generalizado en su interior”, detalla el informe.

“En el lugar trabajaron dotaciones de los destacamentos Carrasco, Casavalle y camión cisterna de del Centro y Cordón, realizando tareas de ataque directo al fuego, enfriamiento y control del siniestro, con apoyo de unidad cisterna para abastecimiento de agua”, agrega Bomberos.

“No se registraron personas lesionadas ni fallecidas”, concluye.

