Tiempo fresco de mañana, caluroso de tarde y lluvias aisladas en varias zonas del país

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable desde este martes en varias zonas del país, lo que genera lluvias aisladas.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fresca a templada con nubosidad variable, inestabilizándose en las primeras horas la zona litoral. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con gradual aumento de nubosidad y humedad.

El miércoles la mañana se presentará húmeda e inestable con mucha nubosidad manteniéndose inestable el oeste y litoral. En la tarde continuará el tiempo inestable con abundante nubosidad generando algunas lluvias aisladas principalmente en las zonas noreste y este.

El jueves la mañana seguirá inestable con mucha nubosidad generando algunas lluvias aisladas en el noreste. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con mucha nubosidad inestabilizándose hacia la noche las zonas sur y este. Martes 3 Zona Norte: máxima 37º y mínima 16º Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 18º Miércoles 4 Zona Norte: máxima 35º y mínima 16º Zona Sur: máxima 31º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º Jueves 5 Zona Norte: máxima 34º y mínima 18º Zona Sur: máxima 30º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 20º

Temas de la nota tiempo

lluvias

Nubel Cisneros