Nubel Cisneros prevé tiempo inestable desde este martes en varias zonas del país, lo que genera lluvias aisladas.
Tiempo fresco de mañana, caluroso de tarde y lluvias aisladas en varias zonas del país
Nubel Cisneros prevé tiempo inestable desde este martes en varias zonas del país, lo que genera lluvias aisladas. Mirá el detalla día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fresca a templada con nubosidad variable, inestabilizándose en las primeras horas la zona litoral. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con gradual aumento de nubosidad y humedad.
El miércoles la mañana se presentará húmeda e inestable con mucha nubosidad manteniéndose inestable el oeste y litoral. En la tarde continuará el tiempo inestable con abundante nubosidad generando algunas lluvias aisladas principalmente en las zonas noreste y este.
Comienzo de semana con tiempo estable y caluroso, pero el miércoles desmejora
El jueves la mañana seguirá inestable con mucha nubosidad generando algunas lluvias aisladas en el noreste. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con mucha nubosidad inestabilizándose hacia la noche las zonas sur y este.
Martes 3
Zona Norte: máxima 37º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 18º
Miércoles 4
Zona Norte: máxima 35º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 31º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º
Jueves 5
Zona Norte: máxima 34º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 30º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 20º
Dejá tu comentario