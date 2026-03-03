Cámaras Pesqueras aseguran que prospección sísmica reduce la pesca y hasta el tamaño de los peces

El presidente de las Cámaras Pesqueras Juan Riva Zucchelli cuestionó al gobierno por autorizar la prospección sísmica en aguas territoriales uruguayas, y advirtió que esta actividad afectará la pesca y hasta el tamaño de los peces.

“Nosotros desde un principio estamos en contra de las prospecciones, porque sabemos que afectan las capturas (la pesca), además de afectar el medio ambiente. Hay una cantidad de organizaciones que están en contra de esto”, dijo Zucchelli en rueda de prensa.

“Ya vivimos esta historia hace más de 10 años y sabemos que las consecuencias es una disminución de las capturas y modificación en el tamaño de los pescados también”, alertó el empresario.

Zucchelli insistió en que la industria pesquera “va a tener problemas” con la prospección en el lecho del mar territorial de Uruguay, y cuestionó que el gobierno “no se tomó más tiempo para ver de qué forma el daño que se va a producir sea el menor”.

“Nuestro pedido era no empezar en marzo o abril, para arrancar en noviembre, si no hay más remedio, pero no nos escucharon”, concluyó.