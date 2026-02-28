Un joven de 22 años que vivía solo en una vivienda del asentamiento Puente Blanco, en la ciudad de Salto, falleció tras el incendio de su precaria construcción el viernes de noche.
Un joven de 22 años falleció tras el incendio de su casa en Salto
Ocurrió el viernes de noche en la zona del asentamiento Puente Blanco, en Salto. Policía y bomberos investigan las causas del incendio que le costó la vida a un joven de 22 años.
Ocurrió tarde y los vecinos llamaron a los bomberos, quienes al llegar trabajaron para extinguir las llamas y luego ingresar a la pequeña casa.
En el interior encontraron el cuerpo del joven. Ahora investigan las causas del incendio fatal para determinar si fue un accidente.
Seguí leyendo
La joven diseñadora uruguaya que vistió a Tini con una de sus prendas en el show del estadio Centenario
Lo más visto
"PROFUNDA ALARMA Y PREOCUPACIÓN"
Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
EMPRESAS
Grupo Vierci concretó la adquisición de Ta-Ta, San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy
MEDIO ORIENTE
Estados Unidos pierde sus primeros militares e Irán multiplica represalias
IMPUTADO POR ABUSO SEXUAL EN MALDONADO
Amenazó desde la cárcel a una menor de edad días antes de ser liberado y volvió a ser imputado con prisión preventiva
MONTEVIDEO
Dejá tu comentario