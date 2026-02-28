RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRAGEDIA EN SALTO

Un joven de 22 años falleció tras el incendio de su casa en Salto

Ocurrió el viernes de noche en la zona del asentamiento Puente Blanco, en Salto. Policía y bomberos investigan las causas del incendio que le costó la vida a un joven de 22 años.

Un joven de 22 años que vivía solo en una vivienda del asentamiento Puente Blanco, en la ciudad de Salto, falleció tras el incendio de su precaria construcción el viernes de noche.

Ocurrió tarde y los vecinos llamaron a los bomberos, quienes al llegar trabajaron para extinguir las llamas y luego ingresar a la pequeña casa.

En el interior encontraron el cuerpo del joven. Ahora investigan las causas del incendio fatal para determinar si fue un accidente.

