Un hombre de 44 años murió en la tarde de este viernes tras protagonizar un accidente de tránsito en la rambla Brava de Punta del Este. La víctima iba en moto por la rambla cuando un auto que quiso cruzar esa calle se interpuso en su camino.
Accidente fatal en Punta del Este: declara el lunes en Fiscalía la conductora que chocó con el motociclista
El motociclista, un hombre de 44 años, murió en el lugar del accidente, en rambla Brava. La conductora argentina fue citada para el lunes en la mañana en Fiscalía.
Así se observa en una filmación de una cámara de seguridad que ahora es prueba analizada por la Fiscalía. El motociclista murió en el lugar, mientras que la conductora del auto —argentina, de 34 años— sufrió una crisis de nervios y fue asistida.
El accidente fue a la hora 13:30 en Rambla Brava y Francisca Fajardo. La escena fue periciada por Policía Científica.
Según supo Subrayado, la conductora fue citada a declarar ante la Fiscalía del departamento, a la hora 11:00 del lunes.
