IMM comenzará a fiscalizar a partir del 15 de enero a vehículos que circulen por la senda Solo Bus

A partir del 15 de enero, la Intendencia de Montevideo (IMM) comenzará a fiscalizar a los vehículos que circulen por la senda Solo Bus y no cumplan con la normativa aprobada por la comuna capitalina.

El director de Movilidad de la IMM, Germán Benítez, indicó que desde mediados del mes que viene se fiscalizará el estacionamiento sobre el carril exclusivo para el transporte metropolitano y la circulación de otros vehículos que exceda el máximo de 100 metros, permitido para los que vayan a doblar o quienes entren y salgan de sus hogares, frente a calles con carriles Solo Bus.

La fiscalización se hará a través de las cámaras colocadas a bordo de los buses. Los dispositivos fueron adquiridos e instalados por la comuna, que estará a cargo del mantenimiento, la captación y la validación de las imágenes. "En ninguna parte del proceso de captura de imágenes y de fiscalización las empresas forman parte. Todo lo hace la intendencia", aclaró.

Benítez indicó que son 58 los ómnibus que cuentan con cámaras instaladas a los efectos de la fiscalización.

Temas de la nota IMM

Solo Bus