Importante incendio en Punta del Este obligó a evacuar un hostel; bomberos venían de otras dos intervenciones

Un incendio se produjo pasada la última medianoche en el depósito de un hostel ubicado en la parada 3 de Playa Brava, en Punta del Este . El jefe del Destacamento de Bomberos de Maldonado, Alejandro Moraes, dijo a Subrayado que ese recinto sufrió pérdidas totales.

Además, hubo dos habitaciones y dos baños afectados por la radiación del calor, además de afectaciones por hollín.

Cuando los bomberos llegaron al lugar las personas se habían autoevacuado y no hubo heridos ni afectados por el humo.

En el depósito afectado había herramientas que se usaban para el mantenimiento del lugar. Según la principal hipótesis, el fuego comenzó tras una falla eléctrica, señaló Moraes.

El jerarca indicó que los efectivos venían de combatir otros dos focos: en Pinares (Maldonado) y La Barra. En el primero de los casos se trató de un incendio en una vivienda con techo de quincho.

En ninguna de las intervenciones hubo personas heridas, y todas se autoevacuaron.

Los orígenes de los incendios están bajo investigación.