RECIBÍ EL NEWSLETTER
Un detenido y un fugado

Persecución y choque en Belvedere: un hombre es detenido por segunda vez en dos días en un auto robado

El hombre había sido detenido el 24 de diciembre en un auto robado pero la Fiscalía lo dejó libre, emplazado sin fecha. Ahora lo volvieron a ubicar en otro vehículo robado y chocó tras una persecución.

Video cedido a Subrayado. Persecución y choque en Belvedere.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Persecución y choque en Belvedere.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Persecución y choque en Belvedere.

Video cedido a Subrayado. Persecución y choque en Belvedere.

Un Ford Escort fue robado a las diez de la noche del jueves en el Centro de Montevideo. En la mañana de este viernes fue visto mediante cámaras de seguridad circular por La Teja, en Camambú hacia Carlos María Ramírez. Tras un seguimiento a través de las pantallas y el envío de patrulleros al lugar, policías lo interceptaron en Laureles esquina Basagoity, en Belvedere.

En esa esquina, al verse perseguido, uno de los ocupantes bajó y se escondió entre la multitud de una feria que hay ubicada allí. Si bien los efectivos siguieron la persecución corriéndolo, el sospechoso logró escapar y se encuentra prófugo.

En tanto, el conductor del auto siguió su camino hasta Mármol y Luis Batlle Berres, donde chocó con un patrullero. El delincuente intentó escapar corriendo, hizo una cuadra pero fue atrapado por policías del PADO y de URPM IV.

joven de 20 anos se encuentra grave tras ser embestida por un omnibus, en la zona de belvedere
Seguí leyendo

Joven de 20 años se encuentra grave tras ser embestida por un ómnibus, en la zona de Belvedere
CHOQUE PATRULLA BELVEDERE

Video cedido a Subrayado. Persecución y choque en Belvedere.

Según información policial a la que accedió Subrayado, se trata de un hombre con antecedentes penales que, el 24 de diciembre había sido detenido conduciendo otro auto robado. Fue informada la Fiscalía pero dispuso dejarlo en libertad, emplazado, sin fecha. Es así que este 26 de diciembre fue detenido nuevamente y puesto a disposición de un fiscal.

Ninguno de los policías partícipes del choque resultó lesionado. El auto había sido robado en Barrios Amorín y Paysandú.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MONTEVIDEO

IMM comenzará a fiscalizar a partir del 15 de enero a vehículos que circulen por la senda Solo Bus
LA PAZ, CANELONES

Imputaron y enviaron a prisión a una mujer por causarle quemaduras y lesiones a su hija de 13 años
SE HACÍA PASAR POR EL ENCARGADO

Condenaron a empleado de automotora que usaba el nombre de la empresa para estafar clientes
Rambla y perinetti

Nuevo choque frontal en la curva de Punta Gorda dejó cuatro heridos, uno de ellos grave
EMPRESAS PÚBLICAS

UTE y Antel definieron aumento de tarifas para 2026 y el Poder Ejecutivo analizará los informes de las empresas

Te puede interesar

Encontraron a Milagros Sánchez, la joven que estaba desaparecida desde el 9 de diciembre
Policiales

Encontraron a Milagros Sánchez, la joven que estaba desaparecida desde el 9 de diciembre
Inumet emitió aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y altas temperaturas hasta los 38ºC
METEOROLOGÍA

Inumet emitió aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y altas temperaturas hasta los 38ºC
Dos muertes y más de 40 lesionados en siniestros de tránsito entre Nochebuena y Navidad video
Policiales

Dos muertes y más de 40 lesionados en siniestros de tránsito entre Nochebuena y Navidad

Dejá tu comentario