Persecución y choque en Belvedere: un hombre es detenido por segunda vez en dos días en un auto robado

Un Ford Escort fue robado a las diez de la noche del jueves en el Centro de Montevideo. En la mañana de este viernes fue visto mediante cámaras de seguridad circular por La Teja , en Camambú hacia Carlos María Ramírez. Tras un seguimiento a través de las pantallas y el envío de patrulleros al lugar, policías lo interceptaron en Laureles esquina Basagoity, en Belvedere .

En esa esquina, al verse perseguido, uno de los ocupantes bajó y se escondió entre la multitud de una feria que hay ubicada allí. Si bien los efectivos siguieron la persecución corriéndolo, el sospechoso logró escapar y se encuentra prófugo.

En tanto, el conductor del auto siguió su camino hasta Mármol y Luis Batlle Berres, donde chocó con un patrullero. El delincuente intentó escapar corriendo, hizo una cuadra pero fue atrapado por policías del PADO y de URPM IV.

CHOQUE PATRULLA BELVEDERE Video cedido a Subrayado. Persecución y choque en Belvedere.

Según información policial a la que accedió Subrayado, se trata de un hombre con antecedentes penales que, el 24 de diciembre había sido detenido conduciendo otro auto robado. Fue informada la Fiscalía pero dispuso dejarlo en libertad, emplazado, sin fecha. Es así que este 26 de diciembre fue detenido nuevamente y puesto a disposición de un fiscal.

Ninguno de los policías partícipes del choque resultó lesionado. El auto había sido robado en Barrios Amorín y Paysandú.