Consejo de Ministros este jueves en Torre Ejecutiva para cerrar el Presupuesto que se presentará el domingo

La iniciativa del Poder Ejecutivo ingresará por la Cámara de Diputados el 31 de agosto. El viernes 5 de setiembre, el equipo económico y OPP concurrirán a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

Orsi encabeza otro Consejo de Ministros este jueves. Foto: Foco Uy

El presupuesto prevé un incremento de 140 millones de dólares en el gasto público. Las prioridades del gobierno de Orsi estarán puestas en primera infancia, desarrollo y seguridad. La iniciativa establecerá el financiamiento de las 63 medidas planteadas por el Frente Amplio en campaña electoral.

El coordinador de la bancada del Frente Amplio en Diputados, Mariano Tucci, adelantó a Subrayado que el proyecto de ley tendrá alrededor de 500 artículos e ingresará por la Cámara de Representantes. "Por lo tanto, nos esperan 45 días intensos de trabajo y también de negociación política porque el Frente Amplio no tiene mayoría propia en la Cámara de Diputados", indicó. Tucci se reunió con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

El ingreso del proyecto de ley será el domingo 31 de agosto. El martes 2 de setiembre, se formalizará el ingreso y el viernes 5, se comenzará a trabajar en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda al recibir al equipo económico y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

